इस माह लॉन्च हो सकती हैं ये 5 बाइक; कतार में Hero, TVS, Yamaha, Royal Enfield के मॉडल

कोविड19 लॉकडाउन की वजह से भारत में कई व्हीकल्स के लॉन्च में देरी हुई है, विशेषकर टूव्हीलर्स के मामले में. रॉयल एनफील्ड, यामाहा मोटर इंडिया व कई अन्य टूव्हीलर कंपनियों को कोरोनावायरस की वजह से अपने प्रॉडक्ट्स की लॉन्चिंग को आगे बढ़ाना पड़ा. अब जबकि यह साफ है कि हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा और लॉकडाउन के नियमों में भी ढील मिल चुकी है, इसलिए कंपनियों ने अपने परिचालन शुरू कर दिए हैं और वे अपनी नई पेशकशों को लॉन्च करने के लिए ऑनलाइन रूट का सहारा ले रही ​हैं. जून माह के दौरान कुछ बाइक्स लॉन्च होने की उम्मीद है, जिनमें से 4 इस तरह हैं..

Royal Enfield Meteor 350 नए प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च होगी. कहा जा रहा है कि यह भारतीय बाजार में कंपनी की थंडरबर्ड को रिप्लेस कर सकती है. पहले Royal Enfield Meteor 350 के मई में लॉन्च होने की खबरें थीं लेकिन महामारी की वजह से देरी होने के बाद इसके जून में पेश होने की संभावना है. बाइक के 350सीसी इंजन के 21 एचपी पावर और 30एनएम टॉर्क जनरेट करने का अनुमान है.

इस बाइक को 30 मार्च के आसपास लॉन्च किया जाना था. लेकिन महामारी के चलते लॉन्च टाल दिया गया. अब इसके कुछ ही दिनों के अंदर लॉन्च हो जाने की उम्मीद है. इस बाइक के जरिए कंपनी फिर से 150 सीसी सेगमेंट में एंट्री करेगी. Hero Xtreme 160R में 160सीसी इंजन है, जो 15 एचपी पावर और 14 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक केवल 4.7 सेकंड में 0-60kmph की स्पीड पकड़ लेगी. Hero Xtreme 160R की कीमत 88000 रुपये रह सकती है. इसका मुकाबला मुख्य रूप से TVS Apache RTR 160 4V और Yamaha FZS-Fi से होगा.

यामाहा मोटर इंडिया ने कहा था कि वह Yamaha FZ25 और FZS25 के BS6 वर्जन लॉकडाउन हटने के बाद लॉन्च करेगी. अब जबकि लॉकडाउन नियमों में ढील मिल चुकी है और इसके कड़े नियम केवल कंटेनमेंट जोन्स तक सीमित रह गए हैं तो हो सकता है कि कंपनी अपने प्लान में कुछ बदलाव करे और इन दोनों मॉडल्स को जून में लॉन्च कर दे. यामाहा FZ25 में 250सीसी इंजन है. यह 20.8hp पावर और 20.1Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. Yamaha FZ25 की कीमत 1.41 लाख और FZS25 की कीमत 1.44 लाख रुपये रह सकती है.

टीवीएस मोटर कंपनी ने पुष्टि की है कि वह BS6 TVS Victor 110 को लॉन्च करने जा रही है. इसके भी डिजिटली लॉन्च होने का अनुमान है. BS6 वर्जन में बाइक के दाम BS4 वर्जन से थोड़ा बढ़ जाएंगे.

