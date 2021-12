Upcoming Bikes in December 2021: दिसंबर में Honda CB300R से लेकर Harley-Davidson Sportster S तक आ रही हैं ये बाइक, जानें इनकी खूबियां

Upcoming Bikes in December 2021: अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो दिसंबर का महीना आपके लिए रोमांचक हो सकता है. इंडिया बाइक वीक 2021 के स्पेशल एडिशन के लिए 4 और 5 दिसंबर का दिन तय किया गया है. इस इवेंट में कई शानदार टू-व्हीलर वाहन लॉन्च किए जाएंगे. इस आर्टिकल में, हमने दिसंबर महीने में लॉन्च होने वाले टू-व्हीलर वाहनों की एक लिस्ट साझा की है. इस लिस्ट में सस्ती रेट्रो बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल व शानदार हार्ले-डेविडसन आदि को शामिल किया गया है. अगर आप बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इसकी मदद ले सकते हैं.

बाउंस ने 2 दिसंबर को भारत में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले ही लॉन्च कर दिया है. नए बाउंस इनफिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर को 68,999 रुपये की शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम दिल्ली) में लॉन्च किया गया है. इसे कंपनी के ‘बैटरी ऐज अ सर्विस’ ऑप्शन का इस्तेमाल कर बिना बैटरी के भी महज 36,000 रुपये में खरीदा जा सकता है. बाउंस इनफिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर में रिमूवेबल 2 kWh लीथियम-आयन बैटरी मिलती है. इसकी अधिकतम स्पीड 65 किमी प्रति घंटे है और एक बार चार्ज करने पर यह 85 किमी की दूरी तय कर सकता है.

होंडा 4 दिसंबर, 2021 को इंडिया बाइक वीक में H’ness CB350 का एनिवर्सरी एडिशन मॉडल लॉन्च करेगी. इस रेट्रो मोटरसाइकिल के एनिवर्सरी एडिशन में स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट हो सकते हैं. हालांकि, इसके मैकेनिकल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 348.3cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जो 20.7 hp की पावर और 30 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.

Honda 4 दिसंबर को इंडिया बाइक वीक 2021 में भारत में CB300R के BS6 कंप्लेंट वर्जन को भी लॉन्च करेगी. भारत CB300R का BS6/Euro-5 वर्जन पाने वाला पहला देश होगा. मोटरसाइकिल के BS4 मॉडल में 286cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, इंजन मिलता था जो 31 hp की पावर और 27.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता था. इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा.

इस साल अक्टूबर में नई RC 125 और RC 200 लॉन्च करने के बाद, केटीएम इंडिया अब इस महीने नई जनरेशन की RC 390 पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. नई 2022 केटीएम RC 390 में कई कॉस्मेटिक अपडेट के साथ-साथ कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं. यह 373.2cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन द्वारा संचालित है. यह मोटर 43 hp और 37 Nm का पीक टॉर्क (पहले से 1 एनएम अधिक) विकसित करता है. इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.

इस लिस्ट में अंतिम बाइक Harley-Davidson Sportster S है. नई हार्ले-डेविडसन स्पोर्टस्टर एस को 4 दिसंबर, 2021 को इंडिया बाइक वीक में लॉन्च किया जाएगा. हीरो मोटोकॉर्प के साथ गठजोड़ के बाद यह कंपनी का दूसरा बड़ा लॉन्च होगा, पहला Pan America 1250 है. नया स्पोर्टस्टर एस 1250 सीसी वी-ट्विन मोटर द्वारा संचालित होगा जो अधिकतम 121 एचपी पावर विकसित करता है और 127 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा और इसमें एक स्लिपर क्लच भी होगा.

