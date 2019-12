Mahindra खाली कर रही है स्टॉक; 4 लाख रु तक सस्ते में XUV300, Scorpio, XUV500 खरीदने का मौका

2019 खत्म होने की कगार पर है. इसे देखते हुए कार कंपनियां अपना स्टॉक खाली करने में लगी हैं. इसके लिए कई कंपनियां छूट की पेशकश कर सस्ते में गाड़ियां खरीदने का मौका दे रही हैं. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (M&M) भी इनमें से एक है. महिन्द्रा के BS4 और साल 2019 मॉडल्स पर इस वक्त 4 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है.

जिन गाड़ियों पर छूट ली जा सकती है, उनमें Bolero, TUV300, XUV300, Marazzo, Scorpio, XUV500 और Alturas G4 शामिल हैं. ये डिस्काउंट 31 दिसंबर 2019 तक या जब तक स्टॉक खत्म नहीं हो जाता तब तक वैलिड हैं.

महिन्द्रा डीलर्स की ओर से सबसे कम 45000 रुपये तक की छूट बोलेरो पर मिल रही है. स्कॉर्पियो पर 60000, XUV300 पर 70000, TUV300 पर 75000 और XUV500 पर 84000 रुपये की छूट है.

सबसे ज्यादा डिस्काउंट मराजो MPV और Alturas G4 SUV पर मिल रहा है. 7 सीटर मराजो MPV पर 1.71 लाख और Alturas G4 पर 4 लाख रुपये का डिस्काउंट है. KUV100 पर कोई छूट नहीं है, हालांकि इस पर अन्य फायदों का लाभ लिया जा सकता है.

महिन्द्रा के पोर्टफोलियो में इस वक्त XUV300 AMT, XUV300, TUV300, Marazzo, TUV300PLUS, Alturas G4, Bolero, The Plush New XUV500, Bolero Power+, KUV100 NXT, NuvoSport, Thar, Verito, Scorpio, Verito Vibe, Xylo शामिल हैं. महिन्द्रा के XUV 300 के इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी काम कर रही है.

