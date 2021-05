Twin Cylinder Bikes: 6 लाख से कम प्राइस में खरीदें दो सिलिंडर वाली बाइक, रॉयल एनफील्ड और कावासाकी में भी मिलेगा ऑप्शन

Twin Cylinder Bikes under 6 Lakh: भारतीय बाजार में लोग अब दो सिलिंडर वाली बाइक से परिचित हो चुके हैं. रॉयल एनफील्ड और कावासाकी के दो सिलिंडर वाले अफोर्डेबल मॉडल भी बाजार में हैं. कावासाकी निंजा 400, सुजुकी इनाजुमा 250 और आर 3 दोहरे सिलिंडर वाली बाइक के मामले में अगुआ थीं लेकिन बाजार पर अपनी पकड़ बनाने में असफल रहीं. हालांकि इन बाइक्स ने अन्य के लिए रास्ता तैयार किया और अब 7 लाख से कम की प्राइस में दोहरे सिलिंडर वाले बाइक्स की बात करें बहुत से विकल्प हैं. भारतीय बाजार में Triumph Trident के रूप में तीन सिलिंडर वाली बाइक भी उपलब्ध है. नीचे 6 लाख से कम की कीमत वाले बाइक के बारे में जानकारी दी जा रही है.

रॉयल एनफील्ड ट्विन्स चेसिस से लेकर इंजन तक पूरी तरह नई मोटरसाइकिल है. यह ट्विन सिलिंडर 47 hp के पॉवर और 52Nm के टॉर्क के लिए बेहतर है. इन बाइक्स की एक्स-शोरूम कीमत 2.75 लाख और 2.91 लाख रुपये से शोरूम होती है.

कावासाकी निंजा 400 अब बंद हो चुकी है लेकिन निंजा 300 अभी भी बीएस 6 के रूप में उपलब्ध है. पैरलल-ट्विन इंजन 37hp का पॉवर और 26Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड स्लिप और एसिस्ट क्लच गियर बॉक्स दिया हुआ है. यह बाइक स्पोर्टियर डिजाइन थीम पर है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.18 लाख रुपये है.

बेनेल्ली को देश में सबसे अफोर्डेबल सुपर बाइक मैन्यूफैक्चरर्स में शुमार किया जाता रहा है. बेनेल्ली के 500 सीसी मॉडल में पैरेलल ट्विन इंजन 45.5hp का पॉवर और 46Nm का टॉर्क जेनेरेट कर सकता है. Benelli TRK502 की एक्स-शोरूम प्राइस 4.86 लाख रुपये और Benelli TRK 502X की 5.26 लाख रुपये है.

इस बाइक का बीएस6 वर्जन बीएस4 यूनिट से करीब 20 हजार रुपये सस्ता है. कंपनी ने इसकी एक्स शोरूम प्राइस 4.7 लाख रुपये रखी है. इंजन की बात करें तो यह बेनेल्ली के टीआरके वर्जन के समान 45.5hp का पॉवर और 46Nm का टॉर्क जेनेरेट कर सकती है.

(By:Lijo Mathai)

