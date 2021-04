TVS का स्कूटर लेना हुआ महंगा, जानिए अब कितनी चुकानी होगी कीमत

TVS रेंज की स्कूटर्स की मांग बाजार में बेहतर बनी हुई है, चाहे वह TVS Jupiter हो या NTorq या Zest 110. अब ग्राहकों को इनके लिए अधिक कीमत चुकानी होगी. टीवीएस डीलर्स ने अब स्कूटर्स के लिए 500-2500 रुपये तक प्राइस बढ़ा दिया है. इसका मुख्य कारण इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी है. टीवीएस रेंज की जो सबसे सस्ती स्कूटर Scooty Pep Plus है, उसकी कीमत 1650 रुपये बढ़ाई गई है और इसके खुदरा भाव अब 54734 रुपये (एक्स-शोरूम प्राइस) हो गए हैं. अगर कोई मैट्टे एडिशन चुनता है तो उसे 2535 रुपये अधिक चुकाने होंगे और इसके लिए 58,759 रुपये का भुगतान करना होगा.

टीवीएस अपने स्कूटर्स को समय-समय पर अपडेट करता रहा है और उन्होंने ज्यूपिटर में हाल ही में स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. इससे स्कूटर को हीरो रेंज की गाड़ियों के मुकाबले बेहतर विकल्प पेश किया है.

हाल में टीवीएस की गाड़ियों के दाम नहीं बढ़े हैं लेकिन पिछले साल 2020 में इसकी कीमतें साल भर बढ़ी. बजाज ऑटो की प्रतिद्वंद्वी Pulsar 220F की एक्स-शोरूम कीमत 1.30 लाख रुपये है. हालांकि बजाज ऑटो की प्राइस बढ़ाने के पीछे वैध तर्क हैं. बजाज पल्सर रेंज की सभी नई गाड़ियां जल्द ही शोरूम्स में उपलब्ध हो जाएंगी ग्राहकों को ऐसा नहीं लगेगा कि अपग्रेडिंग के लिए वे अत्यधिक कीमत चुका रहे हैं. कंपनी ने पुरानी बाइक्स के प्राइस बढ़ा दिए हैं.

