TVS लाई Jupiter स्कूटर का नया एंट्री लेवल वेरिएंट, जानें कीमत और फीचर्स

TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने अपने बेस्ट सेलिंग स्कूटर ज्यूपिटर (Jupiter) का नया वेरिएंट लॉन्च किया है. इसका नाम SMW (शीट मेटल व्हाइट) है और यह ज्यूपिटर का नया एंट्री लेवल वेरिएंट होगा. नए SWM वेरिएंट की कीमत 63,497 रुपये रखी गई है. अब TVS Jupiter के कुल 5 वेरिएंट उपलब्ध होंगे.

Jupiter के स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 65,497 रुपये है. वहीं TVS Jupiter ZX की कीमत 68,247 रुपये, Jupiter ZX Disc वेरिएंट की कीमत 72,347 रुपये और Jupiter Classic की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 72,472 रुपये है.

TVS Jupiter SMW वेरिएंट के फ्रंट व रियर में 130mm ड्रम ब्रेक सेटअप है, जिसमें सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है. TVS Jupiter स्कूटर रेंज में 110 cc, सिंगल सिलिंडर, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है. यह 7.4 hp पावर और 8.4 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. Jupiter रेंज के प्रमुख फीचर्स में आॅल LED हैडलैंप व टेल लैंप, USB चार्जर, एक्सटीरियर फ्यूल फिल, 21 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज शामिल हैं. Jupiter का मुकाबला भारतीय बाजार में Honda Activa 6G से है.

टीवीएस भारत में ज्यूपिटर के अलावा Ntorq, Zest 110, Scooty Pep+ स्कूटरों की बिक्री करती है. वहीं मोटरसाइकिलों में कंपनी Apache RR 310, Apache RTR Series, Radeon और स्टार सिटी+ और स्पोर्ट की बिक्री करती है.

