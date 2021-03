TVS Motor ने लांच किया Apache RTR 160 4V का 2021 एडीशन; 1.07 लाख रु से शुरू कीमत, जानें क्या है खासियत

TVS Motor ने अपनी मोटरसाइकिल मॉडल Apache RTR 160 4V का 2021 एडीशन आज बुधवार 10 मार्च को लांच कर दिया. यह बाइक दो वैरिएंट में उपलब्ध होगी, डिस्क ब्रेक वर्जन और ड्रम ब्रेक वर्जन. कंपनी ने इसकी कीमतों का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि दिल्ली के एक्स-शोरूम में डिस्क ब्रेक वर्जन की कीमत 1,10,320 रुपये हैं और ड्रम ब्रेक वैरिएंट की कीमत 1,07,270 रुपये है. कंपनी के दावे के मुताबिक यह बाइक अपनी श्रेणी में सबसे पॉवरफुल है. Apache RTR 160 4V के 2021 एडीशन को हल्का बनाया गया है. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पहले के एडीशन के मुताबिक इसका वजन 2 किग्रा कम है. डिस्क वैरिएंट वाली बाइक एडीशन का वजन 147 किग्रा और ड्रम वैरिएंट वाले बाइक एडीशन का वजन 145 किग्रा है.

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बाइक के 2021 एडीशन में नया डुएल टोन सीट दिया गया है जो कॉर्बन फाइबर पैटर्न पर आधारित है और इसमें एलईडी हेडलैंप क्लॉ स्टाइल्ड पोजिशन में है जिससे विजिबिलिटी एरिया में बढ़ोतरी होती है. टीवीएस मोटर के प्रमुख (मार्केटिंग) प्रीमियम मोटरसाइकिल्स मेघश्याम दिघोले ने कहा कि नई 2021 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी मे पॉवर टू वेट रेशियो (0.08 kW/kg) और टॉर्क में बढ़ोतरी से बाइकर्स को बेहतर अनुभव मिलेगा.

