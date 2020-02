TVS की बाइक या स्कूटर पर बचा सकते हैं 13000 रु, चल रहा है ‘महा धमाका’ ऑफर

टूव्हीलर कंपनी TVS ने महा धमाका ऑफर निकाला है. ऑफर में TVS की चुनिंदा बाइक और स्कूटर की खरीद पर 13000 रुपये तक की बचत की जा सकती है. यह ऑफर सीमित BS 4 स्टॉक पर ही उपलब्ध है. यह भी दावा है कि अगर अभी TVS का BS 4 टूव्हीलर खरीदते हैं तो बीएस6 मॉडल्स की तुलना में 8000 रुपये तक की बचत की जा सकती है.

महा धमाका ऑफर के तहत TVS Jupiter, Ntorq, Pep+ व जेस्ट स्कूटर्स और Radeon, स्टारसिटी, स्पोर्ट व विक्टर बाइक्स के BS 4 मॉडल्स पर 2000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. चुनिंदा टूव्हीलर्स पर 5000 रुपये तक का एक्सचेंज बेनिफिट भी दिया जा रहा है. हालांकि ऑफर के तहत एक बार में एक से ज्यादा स्कीम्स का फायदा नहीं लिया जा सकता है.

TVS के टूव्हीलर लाइनअप की बात करें तो कंपनी भारत में स्कूटर सेगमेंट में Ntorq, Jupiter, Wego, Zest 110 और Scooty Pep+ की बिक्री करती है. मोटरसाइकिल लाइनअप में Apache RR 310, Radeon, Victor, Star City +, Sport और Apache RTR Series के तहत RTR 160 4V, RTR 200 4V, RTR 160, RTR 200 Fi E100, RTR 180 बाइक शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी XL100 मोपेड और iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री भी करती है.

इनमें से Jupiter, TVS Ntorq, Star City+, Apache RTR 160 4V, RTR 200 4V और RTR 160 के BS VI वर्जन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं.

