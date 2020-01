TVS ने iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर किया लॉन्च; 1.15 लाख रु कीमत, Bajaj Chetak और Ather 450 से होगा मुकाबला

TVS मोटर कंपनी ने शनिवार को अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube लॉन्च कर दिया है. भारतीय बाजार में इसकी कीमत 1.15 लाख रुपये रखी गई है. इसकी बुकिंग की शुरुआत ऑनलाइन और चुनिंदा डीलरशिप पर हो चुकी है और इसकी डिलीवरी 27 जनवरी को शुरू होगी. कंपनी 1000 इलेक्ट्रिक स्कूटर की उत्पादन क्षमता के साथ तैयार है और आने वाले दिनों में कंपनी ने केवल बेंगलुरू में 100 स्कूटर बेचने का लक्ष्य रखा है. कंपनी ने होम चार्जिंग और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की भी शुरुआत की है.

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4.4 kW का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है. कंपनी का इसकी 75 किलोमीटर की रेंज 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ देने का दावा है. iQube 0-40 किलोमीटर प्रति घंटे 4.2 सेकेंड में करता है.

TVS iQube में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा है जिसके इस्तेमाल से यूजर्स नेविगेशन को एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा वे फोन और मैसेज नोटिफिकेशन का भी एक्सेस कर सकते हैं. iQube स्मार्टफोन ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के साथ काम करता है और 60 कनेक्टेड फीचर्स को ऑफर करेगा. इसमें पावर और इकोनॉमी मोड, स्कूटर को रिवर्स के लिए पार्किंग असिस्ट और रिजनरेटिव ब्रेकिंग का भी फीचर दिया गया है.

TVS मोटर कंपनी ने 2018 के ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक स्कूटर कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन किया था जिसे Creon कहा गया था. हालांकि, कंपनी का नया iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह नये डिजाइन के साथ उपलब्ध है. इसमें एक आम स्कूटर का डिजाइन है और यह उतना अलग नहीं है जितना Creon था.

इसमें LED लाइटिंग भी दी गई है. इसका लोगो रोशनी के साथ चमकता है. TVS ने पहली बार अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को साल 2008 में पेश किया था जिसका नाम Scooty Teenz था. यह स्कूटर उस समय कामयाब नहीं हो पाया था.

वर्तमान में सभी ऑटो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम कर रही हैं, इसे सरकार से भी काफी बढ़ावा मिल रहा है. बजाज ऑटो ने हाल ही में अपने चेतक ब्रांड को रिवाइव करते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया. वहीं, बेंगलुरू के स्टार्टअप Ather ने अपना Ather 450 इलेक्ट्रिक बाजार में उतारा जिसे बहुत सराहना मिल रही है. iQube को इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर से भारतीय बाजार में कड़ी टक्कर मिलेगी.

