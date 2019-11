TVS Jupiter बना BS VI कंप्लायंट, मिलेगा ज्यादा माइलेज; जानें कितनी बढ़ गई कीमत

TVS मोटर कंपनी ने भारत में BS6 कंप्लायंट Jupiter स्कूटर को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने यह पेशकश Classic वेरिएंट में की है. TVS Jupiter BS VI की कीमत 67,911 रुपये है. इसमें एक नया रंग इंडीब्लू भी लाया गया है. वहीं BS VI कंप्लायंट Jupiter Classic की एक्स शोरूम कीमत 59,990 रुपये है.

स्कूटर के इंजन को नए एमिशन नॉर्म्स के मुताबिक अपग्रेड करने के साथ कंपनी ने इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी दी है. इसके चलते Jupiter भारत का पहला Fi इनेबल्ड 110cc स्कूटर बन गया है. TVS ने इसे ET-Fi टेक्नोलॉजी या इकोथ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन नाम दिया है.

कंपनी का कहना है कि BS VI Jupiter का माइलेज पुराने मॉडल से 15 फीसदी ज्यादा रहेगा. अभी यह स्कूट बेस, ZX और ग्रांड एडिशन जैसे कई वेरिएंट में उपलब्ध है. आगे चलकर इन्हें भी बीएस 6 कंप्लायंट बनाया जाएगा. TVS अभी तक भारत में 30 लाख Jupiter स्कूटर की बिक्री कर चुकी है.

TVS Jupiter में सिंगल सिलिंडर, एयर कूल्ड इंजन है, जो 7.8 hp पावर 8.4 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि स्कूटर के इंजन स्पेसिफिकेशंस में बदलाव किया गया है या नहीं. TVS ने एक दिन पहले ही Apache RTR 200 4V और Apache RTR 160 4V के बीएस 6 वर्जन लॉन्च किए हैं.

