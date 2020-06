TVS के बाइक-स्कूटर हुए महंगे, 2500 रु तक बढ़े दाम; ये हैं नई कीमतें

TVS ने भारतीय बाजार में अपने लगभग सभी मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए हैं. इसकी वजह रुपये में कमजोरी और COVID-19 से हुआ नुकसान हो सकता है. TVS की जिन बाइक्स की कीमतें बढ़ी हैं, उनमें Radeon, Sport, Star City, Apache series और XL100 शामिल हैं. स्कूटरों में TVS Ntorq और Scooty Pep+ के दाम बढ़े हैं. कीमतों में बढ़ोत्तरी 650 से 2500 रुपये तक की है.

TVS मॉडल्स की बढ़ी हुई कीमतें 1 जून से लागू हो गई हैं. बता दें कि कंपनी के दो प्रॉडक्ट Scooty Zest 110 और Victor को BS6 में अपग्रेड किया जाना अभी बाकी है. इन्हें जल्द ही पेश किया जाएगा.

TVS Ntorq की कीमत में 900 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है. इसकी एक्स शोरूम कीमत अब 66885 रुपये से शुरू है, जो पहले 65975 रुपये से शुरू थी. इस टूव्हीलर के टॉप एंड वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 73365 रुपये हो गई है. Scooty Pep+ की कीमतें 800 रुपये बढ़ी हैं, अब नई एक्स शोरूम कीमत 52554 रुपये हो गई है. Jupiter की एक्स शोरूम कीमत 651 रुपये बढ़कर अब 62062 रुपये से शुरू है.

TVS बाइक्स की बात करें तो Apache naked मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि RR310 की कीमत अभी भी 2.40 लाख रुपये है. XL100 के दाम 2511 रुपये बढ़ गए हैं. बाइक के बेस वेरिएंट की कीमत अब 44294 रुपये हो गई है, जबकि टॉप मॉडल की कीमत 46114 रुपये है. Radeon की कीमत 750 रुपये बढ़कर अब 59742 रुपये से शुरू है. TVS स्पोर्ट की एक्स शोरूम कीमत इस वक्त 52500 रुपये और स्टार सिटी प्लस की कीमत 62784 रुपये से शुरू है.

