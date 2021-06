TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube Electric के घटे दाम, कीमत में 11,000 रु की कटौती

TVS स्कूटर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube Electric की कीमत में बड़ी कटौती का एलान किया है. कंपनी ने इस ई-स्कूटर की कीमत 11 हजार रुपये से ज्यादा घटा दी है. iQube Electric की कीमत नई दिल्ली में 1,12,027 रुपये थे, जिसे अब घटाकर 1,00,777 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह बेंगलुरू में कीमत को 1,21,756 रुपये से घटाकर 1,10,506 रुपये पर लाया गया है.

FAME II स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलने वाली सब्सिडी में बदलाव के बाद, कई मैन्युफैक्चर्रस ने इस कदम को भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक पहल बताया था. ई व्हीकल की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है. अपने ग्राहकों को FAME II सब्सिडी का फायदा देते हुए, टीवीएस मोटर कंपनी ने मंगलवार को इन नई कीमतों का एलान किया है.

इस साल अप्रैल में, टीवीएस मोटर कंपनी ने एलान किया था कि उसने भारत में मार्च 2021 में iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक हजार से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की है, जो उसकी अब तक की सबसे अच्छी सेल है.

iQube एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर है, जिसे टीवीएस ने लंबे समय के बाद दशकों तक ई-व्हीकल से ब्रेक के बाद लॉन्च किया है. कंपनी ने दावा किया कि इको मोड में 75 किलोमीटर की अधिकतम रेंज और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार है.

स्कूटर की बैटरी को रेगुलर चार्जर से कनेक्ट करने पर करीब 6 घंटों में चार्ज किया जा सकता है. चार्जर घर पर एक 5A सॉकेट पर भी काम कर सकता है. acceleration पर बोलते हुए, टीवीएस का दावा 4.2 सेकेंड्स में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे का है.

टीवीएस की योजना अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube को वर्तमान तिमाही में 20 नए शहरों में लॉन्च करने की है. iQube को हाल ही में दिल्ली में लॉन्च किया गया था, जो उसका बेंगलुरू के बाद दूसरा बाजार था. कंपनी की योजना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की क्षमता और पोर्टफोलियो को बढ़ाने की है.

