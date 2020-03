आ रही है TVS Apache RTR 310, जानें संभावित कीमत व फीचर्स

TVS मोटर कंपनी दूसरी TVS-BMW बाइक बना रही है. इंटरनेट पर मिली रिपोर्ट्स इशारी करती हैं कि यह Apache RTR 310 होगी और Apache RR 310 पर बेस्ड होगी. इसे अगले साल भारत में लॉन्च किया जाएगा. नई TVS Apache RTR 310 की स्टाइल और डिजाइन Apache RTR 200 4V के जैसे रहने की उम्मीद है. नई आ रही बाइक में शार्प व स्लीक हैडलैंप होंगी, जिनके ऑल LED होने की उम्मीद है. बाइक में बेहतर विजुअल अपील के लिए फ्यूल एक्सटेंशंस होंगे. TVS Apache RTR 310 में स्प्लिट सीटिंग होगी. बाइक के दोनों ओर डिस्क ब्रेक मिलेंगे. साथ में ड्युअल चैनल एबीएस रहेगा.

TVS Apache RTR 310 में 312cc, लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलिंडर इंजन होगा, जो 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आएगा. फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के 34hp पावर और 27Nm का टॉर्क जनरेट करने की संभावना है. यही आउटपुट RR 310 भी देती है.

नई BS6 TVS Apache RR 310 की तरह RTR 310 में भी 4 राइडिंग मोड मिल सकते हैं. साथ में ग्लाइड थ्रो टेक्नोलॉजी मिलने की भी संभावना है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली कलर्ड यूनिट हो सकता है, जिसके साथ कंपनी की Smart Xonnect टेक्नोलॉजी रहेगी. इसकी मदद से स्मार्टफोन को बाइक के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा.

TVS Apache RR 310 BS6 की भारत में मौजूदा एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 2.4 लाख रुपये है. नई आ रही RTR 310 की कीमत इससे कम लगभग 2 लाख रुपये रह सकती है. नई बाइक का मुकाबला अपने सेगमेंट में BMW G 310 R, KTM 390 Duke और Honda CB300R से होगा.

