TVS मोटर ने Apache RTR 165 RP बाइक को किया लॉन्च, जानें इसकी कीमत और खूबियां

देश में Apache RTR 165 RP मॉडल की केवल 200 बाइक्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी.

TVS मोटर कंपनी ने अपनी रेस परफॉर्मेंस सीरीज़ के तहत Apache RTR 165 RP बाइक को लॉन्च कर दिया है.

Apache RTR 165 RP: TVS मोटर कंपनी ने अपनी रेस परफॉर्मेंस सीरीज़ के तहत Apache RTR 165 RP बाइक को लॉन्च कर दिया है. इस शानदार बाइक को भारत में 1.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. नई TVS Apache RTR 165 RP कंपनी की रेस परफॉर्मेंस सीरीज़ के तहत पहली मोटरसाइकिल है. देश में इस रेस परफॉर्मेंस अपाचे मॉडल की केवल 200 बाइक्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी. इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक किया जा सकता है. मिलेगा पावरफुल इंजन बदलावों की बात करें तो TVS Apache RTR 165 RP में Apache RTR 160 4V की तुलना में एक बड़ा और ज्यादा पावरफुल इंजन मिलता है. यह एक एडवांस 164.9cc, सिंगल-सिलेंडर, 4-वाल्व इंजन के साथ आता है, जो 10,000 RPM पर अधिकतम 19 hp की पावर और 8,750 RPM पर 14.2 Nm का पीक टॉर्क जरनेट करता है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. दावा है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल है. TVS ने इसे पावरफुल बनाने के लिए ये बदलाव किए हैं – एक नया सिलेंडर हेड, इंटेक और ट्विन इलेक्ट्रोड स्पार्क प्लग में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ.

रेसियर इंजन परफॉर्मेंस के लिए हाई-लिफ्ट हाई-ड्यूरेशन कैम और डुअल स्प्रिंग एक्ट्यूएटर्स द्वारा कंट्रोल्ड 15 प्रतिशत बड़े वाल्व.

1.37 का रिवाइज्ड बोर स्ट्रोक रेश्यो, जो रेडलाइन तक फ्री-रेविंग की अनुमति देता है.

हायर कंप्रेसन रेश्यो के लिए एक नया डोम पिस्टन. December 2021 car discounts: Maruti Suzuki अपनी गाड़ियों पर दे रही है बंपर डिस्काउंट, जानें किस कार पर कितनी कर सकते हैं बचत मिलेंगे कई शानदार फीचर्स नई Apache RTR 165 RP में कई कॉस्मेटिक अपडेट के साथ-साथ नए फीचर्स भी मिलते हैं. यह बाइक स्पोर्टी लुक, नए रेड अलॉय व्हील्स और एक नई डुअल-टोन सीट से लैस है. इसके अलावा, मोटरसाइकिल एलईडी डीआरएल, रेस-ट्यून स्लिपर क्लच, एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आदि के साथ एक ऑल-एलईडी हेडलैंप से लैस है. इसमें बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए 240 मिमी रियर डिस्क ब्रेक भी दिया गया है. Nissan year-end discounts: इन मॉडलों पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, बचा सकते हैं लाखों रुपये लॉन्चिंग के दौरान, मार्केटिंग प्रीमियम बिजनेस के हेड मेघश्याम दिघोले ने कहा, “हमें अपने ग्राहकों के लिए रेस परफॉर्मेंस सीरीज़ पेश करते हुए खुशी हो रही है. आरपी सीरीज़ में रेस मशीनें हैं जो इसे बाकी से अलग बनाती है. टीवीएस अपाचे आरटीआर 165 आरपी रेस परफॉर्मेंस सीरीज पोर्टफोलियो के तहत पहला प्रोडक्ट है.” (Article: Shakti Nath Jha)

