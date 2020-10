Triumph की बाइक्स का है शौक, अब सस्ते में होगा पूरा; कंपनी ला रही है ‘ट्रायंफ अप्रूव्ड’

ब्रिटिश प्रीमियम मोटरसाइकिल कंपनी ट्रायंफ (Triumph) भारत में अक्टूबर आखिर तक अपना यूज्ड बाइक प्रोग्राम ‘ट्रायंफ अप्रूव्ड’ (Triumph Approved) लॉन्च करने वाली है. यह देश में मौजूदगी को मजबूत करने की कंपनी की योजना का हिस्सा है. ट्रायंफ मोटरसाइकिल्स के बिजनेस हेड शोएब फारुख का कहना है कि इस प्रोग्राम के तहत कंपनी पहली बार बाइक खरीदने वालों को टार्गेट करेगी और फाइनेंस विकल्प भी उपलब्ध कराएगी.

‘ट्रायंफ अप्रूव्ड’ को अक्टूबर आखिर तक कंपनी की तीन डीलरशिप पर लॉन्च किया जाएगा. दिसंबर तक इसे कम से कम 10 डीलरशिप लोकेशंस तक बढ़ाया जाएगा. शोएब फारुख के मुताबिक, ‘ट्रायंफ अप्रूव्ड’ के तहत हम ग्राहकों से पुरानी बाइक्स खरीदेंगे, उन्हें अपग्रेड करेंगे और वारंटी के साथ बेचेंगे.

यूज्ड बाइक प्रोग्राम के तहत ट्रायंफ फाइनेंस विकल्पों की भी पेशकश करेगी. ग्राहक डीलर के पास इस तरह जा सकता है, मानो वह नई बाइक लेने जा रहा हो. कंपनी नई मोटरसाइकिलों पर 2 साल की वारंटी देती है. यूज्ड मोटरसाइकिलों पर हम 1 साल की वारंटी की पेशकश की योजना बना रहे हैं. यूज्ड बाइक प्रोग्राम के तहत लॉन्च होने वाले प्रॉडक्ट्स को लेकर फारुख ने कहा है कि यह ग्राहकों से आने वाली मांग पर आधारित होगा.

Bajaj Avenger Cruise 220 और Avenger Street 160 हुईं महंगी, 5203 रु तक बढ़कर अब ये हैं नई कीमतें

अभी ट्रायंफ भारत में विभिन्न कैटेगरी के तहत 2,500cc Rocket 3R और Rocket 3GT समेत 13 प्रॉडक्ट्स की बिक्री करती है. इतना ही नहीं ट्रायंफ ने अगले 6-12 महीनों में नए प्रॉडक्ट उतारने की भी योजना बनाई हुई है. इसमें नई 650cc ‘Trident’ बाइक को अनवील किया जाना भी शामिल है. भारत में ट्रांयफ की अभी 14 डीलरशिप हैं. कंपनी इनमें दो नई डीलरशिप जोड़ने जा रही है. फारुख का कहना है कि अगले 12 महीनों में ये दो नई डील​र​शिप जुड़ सकती हैं. इनमें से एक दक्षिण भारत और एक पूर्वी भारत में होगी.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.