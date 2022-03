Triumph Tiger Sport 660 एडवेंचर बाइक भारत में लॉन्च, 8.95 लाख रुपये शुरुआती कीमत, मिलेंगे दमदार फीचर्स

Triumph Motorcycles ने भारत में अपनी बिल्कुल नई बाइक Tiger Sport 660 को लॉन्च कर दिया है. इस बाइक को 8.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. नई Tiger Sport 660 बाइक को पिछले साल अक्टूबर में वैश्विक स्तर पर पेश किया गया था. भारत में इसके लिए प्री-बुकिंग दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी, हालांकि इसके लॉन्च में देरी हुई. आइए जानते हैं कि नई Tiger Sport 660 बाइक में क्या खास है और इसमें कौन से फीचर्स दिए गए हैं. इसमें क्या है खास नई Triumph Tiger Sport 660 कंपनी की इंडिया लाइनअप में सबसे छोटी और किफायती टाइगर बाइक है. जैसा कि नाम से पता चलता है, Tiger Sport 660 एक प्रीमियम एडवेंचर बाइक है, जो कंपनी की मौजूदा ट्राइडेंट 660 नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक पर आधारित है. दोनों मोटरसाइकिलों में काफी कुछ समान है, हालांकि, Tiger 660 में एक अलग सब-फ्रेम और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन मिलता है. Car Care Tips: गर्मी के मौसम में ऐसे रखें अपनी कार का ख्याल, नहीं रहेगा धूप में रंग उड़ने और टायर फटने का डर डिजाइन और फीचर्स डिजाइन की बात करें तो इसमें ट्विन शार्प एलईडी हेडलैम्प्स के साथ मस्कुलर फ्रंट fascia और एक लंबा visor है. कंपनी इसे तीन डुअल-टोन रंगों में पेश कर रही है, जिसमें ल्यूसर्न ब्लू विद सैफायर ब्लैक, कोरोसी रेड विद ग्रेफाइट और ग्रेफाइट विद ब्लैक शामिल हैं. इसमें 17-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक, सिंगल पीस सीट और स्टब्बी एग्जॉस्ट है. फीचर्स की बात करें तो, टाइगर 660 में एक ब्लूटूथ-इनेबल्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दो राइडिंग मोड – रोड एंड रेन, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल-चैनल ABS और एक ऑप्शनल बाई-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर मिलता है. 2022 Toyota Glanza Facelift में आखिर क्या है खास, जानें इस कार की 5 ऐसी खूबियां, जो इसे बनाती है शानदार इंजन नई Triumph Tiger Sport 660 में वही 660cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-3 सिलेंडर इंजन है जो Trident 660 में है. यह मोटर 10,250 RPM पर 80 hp की पावर और 6,250 RPM पर 64 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसे एक 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. कंपनी इस मोटरसाइकिल के साथ 2 साल/अनलिमिटेड किमी की वारंटी भी दे रही है. नई Triumph Tiger Sport 660 का मुकाबला Kawasaki Versys 650, Suzuki V-Strom 650 XT जैसे बाइक्स से होगा. (Article: Shakti Nath Jha)

