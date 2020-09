Triumph Rocket 3 GT बाइक भारत में लॉन्च, 18.4 लाख रु है कीमत; जानें खासियत

Triumph (ट्रायंफ) की Rocket 3 GT बाइक भारत में लॉन्च हो गई है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 18.4 लाख रुपये रखी गई है. यह कंपनी की Rocket 3R बाइक की कीमत से लगभग 40000 रुपये ज्यादा है. Triumph Rocket 3 GT में 4 राइडिंग मोड- रोड, रेन, स्पोर्ट और राइडर हैं. इनकी मदद से राइडर अपनी जरूरत व राइडिंग कंडीशंस को देखते हुए थ्रॉटल रिस्पॉन्स और ट्रैक्शन कंट्रोल सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकता है.

Triumph Rocket 3 GT में 2458cc इनलाइन थ्री सिलिंडर इंजन है. यह 6,000 rpm पर 165 hp पावर और 4,000 rpm पर 221 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. बाइक में परफॉरमेंस बेहतर बनाने के लिए कुछ फीचर्स एड किए गए हैं जैसे- ड्राई संप व इंटीग्रल ऑयल टैंक वाला नया लुब्रिकेशन सिस्टम, नया क्रेंककेस असेंबली और नए बैलेंसर शैफ्ट्स.

Triumph Rocket 3 GT बाइक में Avon Cobra Chrome टायर्स के साथ नए लाइटवेट मल्टी स्पोक कास्ट एल्युमीनियम व्हील्स का इस्तेमाल हुआ है. बाइक की सीट की हाइट 750 mm है. बाइक अपने पुरानी जनरेशन मॉडल से 13 फीसदी (40 किलो) हल्की है. बाइक में ऑल एलईडी लाइट्स हैं. Triumph Rocket 3 GT को 2 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है. पहला कोरोसी रेड पिनस्ट्राइप डेकल के साथ सिल्वर आइस व स्टॉर्म ग्रे कॉम्बिनेशन, दूसरा फैंटम ब्लैक. बाइक के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, कीलेस इग्निशन, हीटेड ग्रिप्स और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं.

