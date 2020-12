इंडियन मार्केट के लिए Triumph का एग्रेसिव प्लान, 6 माह में उतारेगी Trident 660, Tiger 850 Sport समेत 9 नई बाइक

ट्रायंफ मोटरसाइकिल्स (Triumph Motorcycles) ने भारतीय बाजार को लेकर आक्रामक रणनीति तैयार की है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह अगले 6 माह में भारत में कुछ स्पेशल एडिशंस समेत 9 नई बाइक्स लॉन्च करेगी. ट्रायंफ की योजना देश के प्रीमियम बाइक मार्केट में अपनी पोजिशन मजबूत करने की है. ट्रांयफ इंडिया को उम्मीद है कि वह अपने मौजूदा वित्त वर्ष में 20-25 फीसदी की ग्रोथ दर्ज करेगी. ट्रायंफ जुलाई-जून वित्त वर्ष को फॉलो करती है. हालांकि कैलेंडर वर्ष 2020 में कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगभग फ्लैट रह सकती है, जिसकी वजह महामारी के चलते साल के पहले तीन माह में शून्य कारोबार होना है.

ट्रांयफ इंडिया इस वक्त भारत में Rocket 3R, Rocket 3GT समेत 16 मोटरसाइकिलों की बिक्री करती है. इनमें मॉडर्न क्लासिक्स से लेकर एडवेंचर बाइक्स तक शामिल हैं. ट्रायंफ मोटरसाइकिल इंडिया के बिजेनस हेड शोएब फारुख का कहना है कि हम अगले साल जनवरी से जून के बीच में 9 नए मॉडल उतारने की योजना बना रहे हैं. इनमें से कुछ हमारी मौजूदा प्रॉडक्ट रेंज के स्पेशल एडिशन होंगे. ऐसा पहली बार होगा, जब हम अपने पोर्टफोलियो में स्पेशल एडिशंस जोड़ेंगे. नई लॉन्चिंग में Trident 660, नई Tiger 850 Sport शामिल हैं. फारुख ने कहा कि ट्रायंफ इंडियन बाइक इंडस्ट्री में एक बिल्कुल नए सेगमेंट में उतरने जा रही है.

पिछले 12 माह में प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट लगभग 35-38 फीसदी गिरा है. फारुख के मुताबिक, हालांकि इस गिरावट के बावजूद ट्रायंफ ने अच्छा प्रदर्शन किया है. पिछले 6-7 माह में हमने लगभग उतनी बिक्री दर्ज की, जितनी पिछले साल थी. जुलाई से बिक्री 12 फीसदी बढ़ी है.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.