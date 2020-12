अब Triumph की बाइक ऑनलाइन कराएं कस्टमाइज, अपनी पसंद की एक्सेसरी के साथ दें मनमुताबिक लुक

प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड ट्रायंफ मोटरसाइकिल्स के भारत में ग्राहक अब अपनी बाइक्स को ऑनलाइन कस्टमाइज करा सकेंगे. इसके लिए वे कंपनी की वेबसाइट से अपनी पसंद की एक्सेसरी चुन सकेंगे. BS-VI मोटरसाइकिल्स की विस्तृत रेंज के साथ-साथ ट्रायंफ एक्सेसरीज की भी व्यापक रेंज उपलब्ध कराती है. इसकी कुछ मोटरसाइकिल्स 180 से अधिक एक्सेसरी के साथ आती हैं. इससे राइडर अपनी पसंद के हिसाब से बाइक का यूनीक कस्टमाइजेशन करा सकते हैं.

Triumph Motorcycles India ने बयान में कहा कि कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर नया और बेहतर कस्टमाइजेशन फीचर लॉन्च किया है. इसकी मदद से ग्राहक अपनी बाइक को मनमुताबिक रूप दे सकते हैं. ऑनलाइन कस्टमाइजेशन फीचर में राइडर ट्रायंफ बाइक का 180 डिग्री व्यू ले सकते हैं और इस पर अपनी पसंद की एक्सेसरी एड करके प्रॉडक्ट का रियल टाइम व्यू ले सकते हैं. यहां उन्हें एक्सेसरी की कीमत भी दिखेगी, जिससे उन्हें कस्टमाइजेशन की कुल लागत का अनुमान लग सकेगा.

ट्रायंफ का कहना है कि इसके अलावा ग्राहक ऑर्डर देने से पहले बाइक का कलर भी चुन सकते हैं. ट्रायंफ अपनी मोटरसाइकिल्स के साथ किट्स की भी पेशकश करती है, जो कि उनके जेनर पर निर्भर करता है. पूरा किट बाइक पर कैसा लगेगा, ग्राहक देख सकते हैं. कस्टमाइजेशन फाइनल होने के बाद राइडर उसे सेव कर सकते हैं और इसे अपने डीलर को भेज सकते हैं.

ट्रायंफ मोटरसाइकिल्स इंडिया के बिजनेस हेड शोएब फारुख का कहना है कि ऑनलाइन कस्टमाइजेशन सुविधा हमारी ‘फिजिटल’ बिजनेस स्ट्रेटेजी की दिशा में कदम है. यहां टेक्नोलॉजी ग्राहक को उसकी अंगुलियों पर मिलेगी. ट्रायंफ ऑनलाइन कस्टमाइजेशन के जरिए ग्राहक बाइक को मोबाइल के जरिए भी कस्टमाइज कर सकेंगे. वे ये देख सकेंगे कि उनकी ट्रायंफ बाइक उनके द्वारा चुनी गई एक्सेसरी के साथ कैसी लगती है. डिजिटली कस्टमाजेशन के दौरान राइडर्स एक्सेसरी के विभिन्न कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कस्टमाइजेशन पूरा होने के बाद बाइक कैसी लगेगी.

Triumph India के पोर्टफोलियो में मॉडर्न क्लासिक्स से लेकर एडवेंचर मोटरसाइकिल्स तक शामिल हैं. ट्रायंफ की भारत में मिलने वाली बाइक्स में Rocket 3R, Rocket 3GT जैसी आइकोनिक बाइक हैं. इन सभी बाइक्स के साथ कई एक्सेसरी हैं, जिनकी मदद से राइडर बाइक को अपनी पसंद के अनुरूप ढाल सकते हैं.

