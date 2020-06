12 जून को लॉन्च होंगी Triumph Bonneville T100 Black और T120 Black स्पेशल एडिशन बाइक्स, ये होगी खासियत

Triumph Motorcycles India नई Bonneville T100 Black और T120 Black स्पेशल एडिशन बाइक्स को देश में लॉन्च करने के लिए तैयार है. इन्हें 12 जून को लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस बारे में एक टीजर इमेज भी जारी की है. Bonneville T100 Black और T120 Black स्पेशल एडिशंस की इनके स्टैंडर्ड मॉडल से तुलना करें तो ओवरऑल स्टाइलिंग और अपीयरेंस समान है.

नई आ रही Triumph Bonneville T100 Black में मैट ब्लैक फिनिश होगी. इसकी ऑल ब्लैक अपीयरेंस इसे खास बना रही है. वहीं Bonneville T120 Black में मैट ग्रेफाइट फिनिश होगी. दोनों स्पेशल एडिशन बाइक्स में मिरर और रिम्स ब्लैक होंगे. हैडलैंप, इंजन व इंडीकेटर्स भी ब्लैक रहेंगे. इन आगामी स्पेशल एडिशंस के स्टैंडर्ड मॉडल्स यानी BONNEVILLE T100 और BONNEVILLE T120 की एक्स शोरूम कीमतें क्रमश: 8,87,400 रुपये और 9,97,600 रुपये से शुरू हैं.

इंजन की बात करें Bonneville T100 Black में 900 cc, पैरलल ट्विन, लिक्विड कूल्ड इंजन रहेगा. यह फ्यूल इंजेक्टेड इंजन 54 hp पावर और 80 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम होगा. Bonneville T120 Black में 1,200 cc, पैरलल ट्विन, लिक्विड कूल्ड इंजन रहेगा, जो 79 hp पावर और 105 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है. बाइक में 5 स्पीड ट्रांसमिशन होगा.

1 लाख रु तक सस्ते में खरीद सकते हैं Honda Amaze और City सेडान, कंपनी ने निकाला ऑफर

Triumph Bonneville T100 Black में स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, यूएसबी चार्जर, ड्युअल चैनल एबीएस, राइड बाई वायर थ्रॉटल जैसे फीचर्स मिलेंगे. Bonneville T10 Black के फीचर्स में LED DRLs, राइड बाई वायर थ्रॉटल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, हीटेड ग्रिप्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और इमोबिलाइजर शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.