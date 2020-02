Toyota Vellfire लॉन्च, Mercedes-Benz V-Class से भी महंगी है यह लग्जरी MPV; जानें कीमत व फीचर्स

Toyota ने अपनी लग्जरी MPV Vellfire को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसे E-FOUR हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव के साथ केवल एक वेरिएंट Executive Lounge में पेश किया गया है. एक्स शोरूम कीमत 79.50 लाख रुपये है. यह कीमत Mercedes-Benz V-Class के बेस वेरिएंट की कीमत से भी ज्यादा है. V-Class की एक्स शोरूम कीमत 68.4 लाख रुपये से शुरू है.

Toyota Vellfire भारत में कंप्लीटली बिल्ट अप (CBU) यूनिट के तौर पर आएगी. यह पर्ल व्हाइट, ब्लैक, बर्निंग ब्लैक, ग्रेफाइट रंगों में उपलब्ध होगी.

यह 7 सीटर लग्जरी MPV 2494 cc, 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश की गई है, जो 115 hp पावर और 198 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में दो इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जो फ्रंट के लिए 141 hp और रियर के लिए 67 hp पावर जनरेट करती हैं. कंबाइंड पावर आउटपुट 196 bhp है. इंजन 4 व्हील ड्राइव फोर्थ जनरेशन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन है.

Toyota Vellfire की लंबाई 4935 mm, चौड़ाई 1850 mm और ऊंचाई 1895 mm है. MPV का व्हीलबेस 3000 mm है. इसमें कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ ऑटो LED हैडलैंप्स, DRLs, 17 इंच हाइपर क्रोम अलॉय व्हील्स, ट्राइएंगुलर फॉग लैंप्स, रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स, इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं.

इस 7 सीटर लग्जरी MPV में पीछे बैठने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फुटरेस्ट, कप होल्डर्स, HDMI व WiFi के साथ रूफ माउंटेड एंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है. Vellfire के अन्य फीचर्स में ड्युअल सनरूफ, 17 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, 16-कलर रूफ एंबिएंट इल्यूमिनेशन, पुश स्टार्ट के साथ स्मार्ट एंट्री, पैनोरैमिक ​व्यू मॉनिटर, दूसरी रो में पावर्ड कैप्टन सीट्स, बेस्ट इन क्लास रिक्लाइनर लॉन्ग स्लाइड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट स्विचेस, वीआईपी स्पॉट लाइट, Power Ottoman, मैमोरी फंक्शन के साथ कूल्ड एंड हीटेड सीट्स, लॉन्ग आर्म रेस्ट आदि शामिल हैं.

Toyota Vellfire के सेफ्टी फीचर्स में 7 SRS एयरबैग्स, व्हीकल डायनैमिक्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट व रियर सेंसर्स के साथ पार्किंग असिस्ट अलर्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक होल्ड, ABS, TPMS, इमोबिलाइजर व अलार्म शामिल हैं.

