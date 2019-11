Toyota Vellfire ऑटो एक्सपो से पहले हो जाएगी लॉन्च; जानें संभावित कीमत, इंजन और फीचर्स की डिटेल

काफी वक्त से Toyota Vellfire के भारत में लॉन्च की खबरें चल रही हैं. लेकिन अब सामने आ चुका है कि यह व्हीकल भारत में कब लॉन्च होगा. Express Drives को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक, कंपनी Vellfire को अगले साल फरवरी में होने वाले ऑटो एक्सपो (Auto Expo 2020) से पहले लॉन्च कर ​देगी. हालांकि इसे किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा, यह अभी तक नहीं बताया गया है.

बता दें कि टोयोटा यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह ऑटो एक्सपो में भाग नहीं लेगी. यह भी पता चला है कि भारत में लॉन्च होने वाली Toyota Vellfire का एक्सटीरियर तो सड़कों पर दिख रही Vellfire के जैसा ही होगा लेकिन इंटीरियर थोड़ा चेंज होगा.

Toyota Vellfire भारत में कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के तौर पर आएगी. इसकी एक्स शोरूम कीमत 85-90 लाख रुपये रह सकती है. Toyota Vellfire की बुकिंग जनवरी 2020 से शुरू हो सकती है. इस व्हीकल को सिंगल एक्सक्लूसिव लॉन्च ट्रिम में लाया जाएगा.

Toyota इस व्हीकल को 2.5 लीटर ड्युअल VVT पेट्रोल—हाइब्रिड इंजन के साथ पेश करेगी. यह इंजन 150hp पावर और इलेक्ट्रिक मोटर 143hp पावर जनरेट कर सकेंगे. यानी दोनों को मिलाकर कुल आउटपुट 197hp रहेगा. वहीं टॉर्क 235Nm रहेगा. व्हीकल में दो इलेक्ट्रिक मोटर होंगी. 6 सीटर Vellfire में इलेक्ट्रॉनिक CVT मिलेगा. इस व्हीकल का माइलेज 11.6kmpl रहने का दावा है.

Tata Altroz जनवरी में होगी लॉन्च, कंपनी ने जारी किया टीजर वीडियो

Vellfire का लुक कुछ हद तक वैन जैसा है. इसमें DRLs के साथ LED हैडलाइट्स, DRLs टेललैंप्स और मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. कार के अंदर लेदर सीट्स, हीटिंग/कूलिंग फंक्शन, इंडीविजुअल सीट टेबल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ट्विन सनरूफ, मूड लाइटिंग मौजूद है. कार की मिडिल रो में फुली एक्सटेंडेबल Ottoman सीट है. Toyota Vellfire का मुकाबला Mercedes-Benz V-Class से होगा.

