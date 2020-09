Toyota Urban Cruiser प्रीबुक कराने पर खास ऑफर, 2 साल तक स्पेशल मेंटीनेंस पैकेज का फायदा 

नई लॉन्च होने वाली Toyota Urban Cruiser की प्रीबुकिंग कराने वालों के लिए कंपनी एक खास ऑफर लेकर आई है. इसके तहत स्पेशल मेंटीनेंस पैकेज का फायदा मिलेगा. टोयोटा इंडिया की पेशकश के मुताबिक, जो ग्राहक अर्बन क्रूजर को लॉन्च से पहले प्रीबुक कर रहे हैं उन्हें कंपनी की ओर से 2 साल तक नो कॉस्ट पीरियोडिक मेंटीनेंस पैकेज मिलेगा. टोयोटा अर्बन क्रूजर इसी माह लॉन्च हो सकती है. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी हैं.

इस SUV को टोयोटा डीलरशिप्स से या फिर ऑनलाइन 11000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बु​क कराया जा सकता है. अर्बन क्रूजर के साथ ग्राहकों को 3 साल की वारंटी या 1 लाख किलोमीटर (जो भी पहले पूरा हो) मिलेंगे. संभावना है कि टोयोटा नई एसयूवी के लॉन्च हो जाने के बाद ऑफर किए जा रहे सर्विस प्रोग्राम को अतिरिक्त लागत के साथ लेकर आए. टोयोटा की अर्बन क्रूजर, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का एक ही नया अवतार है. यह दोनों कंपनियों के बीच एक समझौते के तहत पेश किया जाने वाला दूसरा मॉडल है. इस समझौते के अंतर्गत इससे पहले Toyota Glanza आ चुकी है, जो मारुति की बलेनो का रिबैज्ड वर्जन है.

Toyota Urban Cruiser में 1.5 लीटर 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो 103 hp पावर और 138Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल या 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर रहेगा. ऑटोमेटिक वर्जन्स में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जैसा कि विटारा ब्रेजा में है.

Urban Cruiser में ऑटोमेटिक हैडलैंप्स, वाइपर्स, 7 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसकी टक्कर Hyundai Venue, Ford Ecosport, Tata Nexon और नई आ रही Kia Sonet से होगी. Toyota Urban Cruiser की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 8 लाख रुपये से शुरू हो सकती है.

