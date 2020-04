2020 Toyota Harrier की डिटेल सामने आई, जून में होगी पेश; बोल्ड डिजाइन और सनरूफ होगा खास

जापान की कंपनी टोयोटा (Toyota) हैरियर (Harrier) का फोर्थ जनरेशन मॉडल रिलीज करने जा रही है. कंपनी इसे जापान में जून 2020 में पेश करेगी. अपनी वेबसाइट पर टोयोटा ने फोर्थ जनरेशन हैरियर के प्रोटोटाइप की तस्वीरों के साथ यह जानकारी दी है. बता दें कि टाटा मोटर्स भी भारत में एक हैरियर मॉडल की बिक्री करती है लेकिन टोयोटा हैरियर और टाटा हैरियर दो अलग-अलग गाड़ियां हैं. Toyota Harrier एक मिड साइज एसयूवी है, जिसे कंपनी जापान में 1997 से बना रही है.

नई टोयोटा हैरियर को इंटरनेशनल मार्केट्स में इस साल के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा. भारतीय बाजार में हैरियर एसयूवी को लॉन्च करने की टोयोटा की कोई योजना नहीं है. पुराने मॉडल के मुकाबले नई टोयोटा हैरियर की डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी है. इस एसयूवी के फ्रंट में बड़ा सेंट्रल एयरडैम है, जिसके ऊपर और नीचे क्रोम बैंड हैं. एसयूवी में स्लीक एलईडी हेडलाइट और स्लीक ग्रिल दी गई है. पीछे की तरफ एक लाइट-बार के साथ नए स्लिम एलईडी-टेललैम्प्स और टेलगेट के ऊपर स्पॉइलर है.

न्यू-जेनरेशन टोयोटा हैरियर का केबिन काफी प्रीमियम है. इसमें नया डैशबोर्ड, 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एयर-कॉन सिस्टम और टचस्क्रीन के लिए टच-सेंसिटिव कंट्रोल हैं. इंजन स्टार्ट-स्टॉप बटन भी मौजूद है. एसयूवी में बड़ी एमआईडी के साथ ट्विन-डायल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. नई टोयोटा हैरियर शानदार फीचर्स से लैस है. इनमें जेबीएल ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रोक्रोमिक पैनोरैमिक सनरूफ, कंपनी का सेफ्टी सेंस कलिजन मिटिगेशन सिस्टम और डिजिटल रियर व्यू मिरर जैसे फीचर शामिल हैं.

न्यू-जेनरेशन टोयोटा हैरियर में पेट्रोल और हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शन हैं. स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन 2.0-लीटर यूनिट है, जो 171hp पावर और 207Nm टॉर्क जनरेट करता है. हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 2.5-लीटर यूनिट है. 2 व्हील ड्राइव मोड में यह 218hp और 4-व्हील ड्राइव मोड में 222hp पावर जनरेट करता है. दोनों इंजन विकल्प के साथ CVT गियरबॉक्स है.

