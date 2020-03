Innova Crysta और Fortuner को रिकॉल कर रही है Toyota, फ्यूल पंप में गड़बड़ी है वजह

Toyota पूरी दुनिया में कई मॉडल्स को रिकॉल कर रही है. इनमें भारत भी शामिल है. रिकॉल किए जाने वाले व्हीकल्स में Corolla Altis, Innova Crysta और Fortuner के मॉडल शामिल हैं. रिकॉल की वजह फ्यूल पंप में गड़बड़ी है. कंपनी का कहना है कि इसकी वजह से इंजन बंद होने जैसी दिक्कत हो सकती है.

Express Drives से बातचीत में टोयोटा इंडिया की ओर से कहा गया है कि टोयोटा ने भारत समेत पूरी दुनिया में कुछ मॉडल्स को वॉलंटरी रिकॉल करने का कैंपेन शुरू करने का फैसला किया है. ये मॉडल गैसोलिन फ्यूल पंप वाले हैं और 2017 व 2019 के बीच बने हैं. भारत में प्रभावित गैसोलिन मॉडल्स में Corolla Altis, Innova Crysta और Fortuner शामिल हैं.

टोयोटा डीलर्स जल्द ही संबंधित ग्राहकों से संपर्क करेंगे. ग्राहक भी निकटतम टोयोटा डीलर से संपर्क कर सकते हैं या कस्टमर असिस्टेंस सेंटर को टोल फ्री नंबर 1800-425-0001 पर किसी भी जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं.

टोयोटा द्वारा पूरी दुनिया में रिकॉल किए जाने वाले व्हीकल्स की संख्या लगभग 32 लाख है. वर्कशॉप्स फॉल्टी फ्यूल पंप यूनिट को नई, गड़बड़ी रहित यूनिट से बदल रही हैं. अकेले अमेरिका में कंपनी ने 18 लाख से ज्यादा व्हीकल्स रिकॉल किए हैं.

बता दें कि Lexus India भी अपनी कारों को रिकॉल कर रही है. कंपनी की ओर से कहा गया है कि लेक्सस इंडिया ने भी भारत में वालंटरी रिकॉल/स्पेशल सर्विस कैंपेन की घोषणा की है. कंपनी अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2019 के बीच बने Lexus LS600h, RX450h, LS500h मॉडल्स में फ्यूल पंप को रिप्लेस करेगी. संबंधित ग्राहकों को लेक्सस डीलर जल्द ही संपर्क करेंगे. किसी भी तरह की पूछताछ के लिए ग्राहक संबंधित लेक्सस डीलर से संपर्क कर सकते हैं या 1800-300 53987 पर लेक्सस ओनर्स डेस्क को कॉल कर सकते हैं.

