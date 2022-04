Toyota की अर्बन क्रूजर को चार स्टार सेफ्टी रेटिंग, क्रैश टेस्ट में जानिए कितनी सुरक्षित पाई गई यह कार?

अर्बन क्रूजर मारुति सुजुकी की वितारा ब्रेजा की रैबज्ड वर्जन है लेकिन ग्लोबल क्रैश टेस्ट में अर्बन क्रूजर अधिक बेहतर साबित हुई.



Urban Cruiser Crash Test: दिग्गज वाहन कंपनी टोयोटा की अर्बन क्रूजर (Urban Cruiser) को क्रैश टेस्ट में पांच में चार स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. गाड़ियों की सेफ्टी टेस्ट करने वाली ग्लोबल एनकैप (Global NCAP) ने #SaferCarsForIndia कैंपेने के तहत हुंडई की मोटर इंडिया की मिड-साइज्ड एसयूवी क्रेटा (Creta) और प्रीमियम हैचबैक आई20 (i20) और टोयोटा अर्बन क्रूजर (Toyota Urban Cruiser) की टेस्टिंग किया है. इसमें क्रेटा और आई20 को तीन स्टार मिले जबकि अर्बन क्रूजर को चार रेटिंग. यह सेफ्टी रेटिंग एडल्ट अकुपेंट के मामले में मिली है. Hyundai Creta और i20 कितनी सुरक्षित? जानिए सेफ्टी टेस्ट में मिले कितने नंबर? क्रैश टेस्ट में क्या आए नतीजे?

टोयोटा अर्बन क्रूजर को एडल्ट अकुपैंट प्रोटेक्शन के मामले में 4-स्टार रेटिंग मिली है और चाइल्ड अकुपैंट प्रोटेक्शन के मामले में 3 स्टार मिले है. एडल्ट अकुपैंट के मामले में अर्बन क्रूजर को 17 प्वाइंट्स में 13.52 अंक मिले जबकि चाइल्ड अकुपैंट प्रोटेक्शन के मामले में 49 प्वाइंट्स में इसे 36.68 प्वाइंट्स मिले. इसके अलावा इसकी बॉडीशेल को स्टेबल रेट किया गया और यह आगे भी लोडिंग्स का प्रतिरोध करने में सक्षम पाई गई. नीचे क्रैश टेस्ट वीडियो में अर्बन क्रूजर का प्रदर्शन देख सकते हैं- ब्रेजा के मुकाबले बेहतर अर्बन क्रूजर

अर्बन क्रूजर मारुति सुजुकी की वितारा ब्रेजा की रैबज्ड वर्जन है लेकिन ग्लोबल क्रैश टेस्ट में अर्बन क्रूजर अधिक बेहतर साबित हुई. ब्रेजा की वर्ष 2018 में क्रैश टेस्टिंग हुई थी और उसमें इसे एडल्ट अकुपैंट के मामले में चार स्टार मिले थे, अर्बन क्रूज के बराबर ही लेकिन चाइल्ड अकुपैंट के मामले में महज दो ही स्टार मिले जबकि अर्बन क्रूजर को तीन स्टार मिले हैं. ब्रेजा को एडल्ट अकुपैंट के मामले में 17 में 12.51 प्वाइंट्स मिले और चाइल्ड अकुपैंट के मामले में 49 प्वाइंट्स में 17.93 अंक ही मिले. आठ साल में 53 से अधिक सेफ्टी एसेसमेंट्स ग्लोबल एनकैप टूवार्ड्स जीरो फाउंडेशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है. ब्रिटेन की यह चैरिटी फाउंडेशन रोड सेफ्टी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है और इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक सड़कों पर एक्सीडेंट के चलते होने वाली मौतों और गंभीर रूप से घायल होने के मामले आधे करना है. ग्लोबल एनकैप ने वर्ष 2014 में भारत में सुरक्षित गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए #SaferCarsForIndia कैंपेन शुरू किया और पिछले आठ साल में अब तक इसने 53 से अधिक सेफ्टी एसेसमेंट किए हैं.

