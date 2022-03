Toyota New Glanza Launched: टोयोटा की प्रीमियम हैचबैक का नया वर्जन लॉन्च, यहां जानिए कीमत और खूबियों के बारे में

Toyota New Glanza Launched: दिग्गज वाहन कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर ने आज अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लांजा (Glanza) का नया वर्जन लॉन्च किया है.

ग्लांजा के नए वर्जन की कीमत 6.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है.

Toyota New Glanza Launched: दिग्गज वाहन कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर ने आज मंगलवार (15 मार्च) अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लांजा (Glanza) का नया वर्जन लॉन्च किया है. इसकी कीमत 6.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है. इस मॉडल में 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन है जो मैनुअल व ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. ग्लांजा के फाइव-स्पीड मैनुअल वैरिएंट्स की कीमत 6.39 लाख-9.19 लाख रुपये रखी गई है जबकि ऑटोमैटिक ट्रिम्स (एएमटी) की कीमत 7.79 लाख-9.69 लाख रुपये के बीच रखी गई है. कंपनी का दावा है कि स्टाइलिश, तकनीकी, सुरक्षित व आरामदायक कार की तलाश कर रहे लोगों को यह मॉडल बहुत पसंद आएगा. NSE IFSC: आसानी से खरीदें-बेंचे Google, Amazon, Tesla जैसे शेयर, ये प्लेटफॉर्म दे रहा है अमेरिकी कंपनियों से कमाई का मौका नई Glanza की खास बातें

इस मॉडल में 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन है जो मैनुअल व ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है.

कंपनी के दावे के मुताबिक इसकी माइलेज 22 किमी प्रति लीटर है. इसमें आइडल स्टार्ट-स्टॉप फंक्शन भी है जिससे तेल की खपत कम होती है और कॉर्बन कम उत्सर्जित होता है.

नई ग्लांजा में छह एयरबैग, एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम), हिल होल्ड कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और 9 इंच का स्मार्ट प्ले कास्ट दिया हुआ है.

इसमें टोयोटा आई-कनेक्ट दिया हुआ है जिसे स्मार्टफोन या स्मार्टवाच से एनेबल किया जा सकता है. इसमें 45 से अधिक फीचर्स दिए हैं. सेल्स का कोई टारगेट तय नहीं

कंपनी के एग्जेक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड कस्टमर सर्विस) तादेशी असाजुमा का कहना है कि भारत में ग्लांजा पसंद की जा रही है और अब इसके नए वर्जन की भी बेहतर बिक्री की उम्मीद है. कंपनी ने अब तक भारत में 66 हजार ग्लांजा बेची हैं. असाजुमा के मुताबिक नए वर्जन की बुकिंग के लिए कई ऑर्डर्स पहले ही मिल चुके हैं. यह पूछे जाने पर कि कंपनी ने नई ग्लांजा की बिक्री के लिए क्या टारगेट रखा है तो इस पर असाजुमा ने कहा कि टोयोटा नंबर्स नहीं तय करती है और कंपनी का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक ग्राहकों को खुद से जोड़ने का है. (इनपुट: पीटीआई)

