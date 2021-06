टोयोटा कस्टमर्स के लिए बड़ी राहत की खबर, गाड़ी के टायर-बैटरी जैसे जेनुइन पार्ट्स मंगाएं घर बैठे

अगर आपके पास टोयोटा की कार है तो इसके जेनुइन पार्ट्स के लिए अब एक दुकान से दूसरे दुकान भटकना नहीं पड़ेगा. कार मेकर Toyota Kirloskar Motor (TKM) ने अपने ग्राहकों को गाड़ियों के जेनुएन पार्ट्स आसानी से उपलब्ध कराने के लिए डोर डिलीवरी ऑप्शन की शुरुआत की है. यह कंपनी के ‘Toyota Parts Connect’ का विस्तार है जिसे ग्राहकों को जेनुइन पार्ट्स उपबलब्ध कराने के लिए 2015 में शुरू किया गया था.

कारों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब इसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाए या किसी पार्ट में समस्या आ जाए. इसमें जेनुइन पार्ट्स को लेकर सबसे अधिक समस्या आती है. वाहन कंपनियां अपनी गाड़ियों के पार्ट्स मार्केट में उपलब्ध कराती हैं क्योंकि इससे आफ्टर सेल सर्विस बेहतर होती है जो ग्राहकों को जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी है.

कार मेकर टोयोटा ने जानकारी देते हुए कहा कहा कि इस विकल्प के तहत ग्राहकों के सामने दो विकल्प रहेंगे. वे चाहें तो अपनी कार के लिए जेनुइन पार्ट्स को डीलरशिप के पास जाकर ले सकते हैं या तो वे होम डिलीवरी सुविधा का उपयोग करते हुए अपने घर के पते पर मंगवा सकते हैं. होम डिलीवरी की सुविधा के अलावा इस प्रोग्राम के तहत टोयोटा ने प्रॉडक्ट्स के रेंज बढ़ाए हैं यानी कि अब अधिक जेनुइन प्रॉडक्ट्स ले सकेंगे. अब इसके तहत कार केयर एसेंशियल्स, इंजन ऑयल और टायर व बैटरी भी जेनुइन ले सकेंगे.

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह सेवा देश के 12 शहरों में उपलब्ध है और इस साल 2021 के अंत तक इसे देश के सभी शहरों में उपलब्ध करा दिया जाएगा. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवीन सोनी ने कहा कि ग्राहकों व गाड़ियों की सुरक्षा में गाड़ी के जेनुइन पार्ट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ऐसे में कंपनी ने ग्राहकों को जेनुइन पार्ट्स उपलब्ध कराने की सुविधा को बेहतर करने के लिए नई शुरुआत की गई है.

