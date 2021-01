Toyota Fortuner फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, 29.98 लाख रु से शुरू होगी कीमत; मिलेंगे ये बदलाव

Toyota Fortuner फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. अब यह SUV दो ट्रिम्स स्टैंडर्ड और लेजेंडर (Legender) में उपलब्ध होगी. Fortuner Legender वेरिएंट को केवल Legender कहा जाएगा. 2021 Toyota Fortuner की कीमत इसके पुराने वर्जन से लगभग 1 लाख रुपये ज्यादा है. नई टोयोटा फॉर्च्युनर की कीमत 29.98 लाख रुपये से शुरू होगी. 2021 Toyota Fortuner मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में उपलब्ध कराई गई है. लेकिन Legender ट्रिम में केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा. 2021 Toyota Fortuner के अलग-अलग वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमतें इस तरह हैं-

पेट्रोल

4×2 MT – 29.98 लाख रु

4×2 AT – 31.57 लाख रु

डीजल

4×2 MT – 32.48 लाख रु

4×2 AT – 34.48 लाख रु

4×4 MT – 35.14 लाख रु

4×4 AT – 37.43 लाख रु

Legender 4×2 AT – 37.58 लाख रु

टोयोटा फॉर्च्युनर को पहली बार 2009 में लॉन्च किया गया था. तब से अब तक इसे 1.7 लाख से ज्यादा लोग खरीद चुके हैं.

Fortuner फेसलिफ्ट में 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर डीजल इंजन दिया गया है. पेट्रोल इंजन 164 BHP पावर और 245 Nm का टॉर्क पैदा करता है. डीजल इंजन 175 BHP पावर और 420 Nm का टॉर्क पैदा करता है. दोनों इंजन विकल्पों के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है. हालांकि डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 201 BHP पावर और 500 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. डीजल वर्जन्स में ऑल व्हील ड्राइव भी है.

2021 Fortuner में नई डिजाइन वाला एक्सटीरियर है. एसयूवी में नई ग्रिल, नई हैडलैंप्स व बंपर्स का इस्तेमाल हुआ है. रियर में भी कुछ बदलाव हैं, जिसके तहत नई टेल लैंप्स ​दी गई हैं. गाड़ी में 18 इंच अलॉय व्हील्स इस्तेमाल हुए हैं. Fortuner Legender की बात करें तो यह अधिक स्पोर्टी लुक लिए हुए है. इसमें स्लिम LED हैडलाइट्स हैं. रियर में नई डिजाइन वाला बंपर है. इस वेरिएंट में भी ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल हुआ है.

नई Fortuner के स्टैंडर्ड और लेजेंडर दोनों ट्रिम्स में 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है. यह Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है. एसयूवी में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 11 JBL स्पीकर्स, सबवूफर, वेंटिलेटेड सीट्स आदि फीचर्स के साथ तीन राइडिंग मोड इको, नॉर्मल व स्पोर्ट हैं. Legender ट्रिम में किक सेंसर के साथ पावर्ड टेलगेट और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर फीचर भी है. Legender में ड्युअल टोन रूफ और टर्न इंडिकेटर्स भी फीचर्स में शामिल हैं.

