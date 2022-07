Top Upcoming Cars in August 2022: अगले महीने Maruti Alto से Mahindra SUV तक ये कारें होंगी लॉन्च, जानिए इनकी खासियत

Top Upcoming Cars in India in August 2022:अगस्त में लॉन्च होने वाली कारों में नई-जेनरेशन की Maruti Suzuki Alto, Hyundai Tucson और Toyota Urban Cruiser Hyryder जैसी गाड़ियां शामिल हैं.

Cars to launched in August 2022; Expected price and launch date: अगस्त महीने में कई बेहतरीन कारें लॉन्च होने जा रही हैं, जिसके चलते यह महीना इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए शानदार साबित हो सकता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.