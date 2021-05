10 लाख से कम की टर्बो पेट्रोल इंजन वाली टॉप एसयूवी, चेक करें फीचर्स और प्राइस

कांपैक्ट पेट्रोल एसयूवी का क्रेज दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. इसमें भी अब लोगों को छोटी एसयूवी का ऑप्शन मिल रहा है और टब्रो पेट्रोल इंजन के साथ. इसके क्रेज को देखते हुए कार कंपनियों ने छोटी एसयूवी को मार्केट में उतारा है और कई को उतारने की तैयारी में हैं. यहां उन sub-4m SUVs के बारे में जानकारी दी जा रही है जिनकी भारतीय बाजार में एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से कम है. sub-4m SUV का मतलब ऐसी एसयूवीज से हैं जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम हो.

sub-4m श्रेणी में सबसे सस्ती एसयूवी में निसान मैग्नाइट भी शामिल है जिसमें एक टर्बो पेट्रोल इंजन है. इस एसयूवी में रेनॉल्ट किगेर के समान ही इंजन है. 1 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन अधिकतम 98hp का पॉवर और 160 Nm का टॉर्क जेनेरेट कर सकता है. यह इंजन दो विकल्पों 5-स्पीड मैनुअल या सीवीटी (कांटिन्युअलसी वैरिएबल ट्रांसमिशन) में उपलब्ध है. निसान मैग्नाइट टर्बो पेट्रोल की प्राइस 7.49 लाख से शुरू है.

रेनॉल्ट किगर लगभग वही मैकेनिकल है जो मैग्नाइट के प्रोडक्शन लाइन में है. इसका मतलब हुआ कि इसके इंजन की क्षमता वही है जो निसान मैग्नाइट में है. रेनॉल्ट टर्बो पेट्रोल की कीमत 7.42 लाख रुपये से शुरू है.

टाटा नेक्सॉन में 1.2 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन अधिकतम 120hp का पॉवर और 170Nm का टॉर्क जेनेरट कर सकता है. इसके अलावा यह एसयूवी दो विकल्पों, 6-स्पीड मैनुअल या एएमटी, में उपलब्ध है. इस एसयूवी की खास बात यह है कि यह जीएनकैप 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटेड कार है यानी कि यह एसयूवी बहुत सुरक्षित है. नेक्सॉन टर्बो पेट्रोल की कीमत 7.19 लाख रुपये से शुरू है.

इस सूची में हुंडई वेन्यू भी शामिल है. हुंडई तुलनात्मक रूप से फास्ट-शिफ्टिंग 7-स्पीड डीएसडी, 6-स्पीड मैन्युअल या आईएमटी ऑफर करती है. इसमें 1लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अधिकतम 120hp का पॉवर और 174Nm का टॉर्क जेनेरेट कर सकता है. हुंडई वेन्यू की कीमत 8.74 लाख रुपये से शुरू है.

टाटा नेक्सॉन के लगभग प्राइस में सिर्फ एक ही कार क्रैश सेफ्टी रेटिंग में इसे टक्कर दे सकती है, वह है महिंद्रा एक्सयूवी300. जीएनकैप द्वारा भारतीय बाजार में सबसे सुरक्षित कारों में इसे शामिल किया जाता है. 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अधिकतम 110hp का पॉवर और 200 Nm का टॉर्क जेनेरेट कर सकता है और यह दो विकल्पों 6-स्पीड मैन्युअल या एक एएमटी में उपलब्ध है. इसकी कीमत 7.95 लाख रुपये से शुरू है.

ढेर सारे फीचर्स और पॉवरट्रेन ऑप्शंस में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली कारों में किया सोनेट शामिल है. इसमें वहीं इंजन लगा हुआ है जो हुंडई वेन्यू में है. किया सोनेट के टर्बो पेट्रोल इंजन की कीमत 9.79 लाख रुपये से शुरू है और इस सूची में सबसे महंगी है.

(Article: Lijo Mathai)

