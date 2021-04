Top 10 Selling Bikes: FY21 में सबसे अधिक बिकने वाली 10 बाइक; Splendor का जलवा रहा कायम, हर महीने औसतन 2 लाख की बिक्री

Top 10 Selling Bikes: पिछले कुछ महीने भारतीय दोपहिया इंडस्ट्री के लिए रोलर कोस्टर की तरह रहे हैं. 2020 में कोरोना महामारी के चलते दोपहिया की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था और इस इंडस्ट्री को इसे झटके से उबरने में महीनों लगे. वित्त वर्ष के अंतिम कुछ महीनों में बिक्री के आंकड़ों से दोपहिया इंडस्ट्री के पटरी पर लौटने के संकेत मिले हैं. पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो सबसे अधिक बिकने वाली बाइक में शीर्ष दो पर हीरो की हैं. हीरो के स्प्लेंडर की हर महीने औसतन 2 लाख बाइक्स बिकीं और सबसे अधिक बिकने वाली बाइक के रूप में इसने अपना दबदबा कायम रखा. इसके बाद तीसरे स्थान पर सबसे अधिक होंडा की बाइक्स बिकीं. रॉयल एनफील्ड की बात करें तो क्लासिक 350 बिक्री के मामले में आठवें स्थान पर है.

पिछले वित्त वर्ष में सबसे अधिक बिकने वाली बाइक्स की बात करें तो टॉप 2 पर हीरो मोटोकॉर्प की स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स रहीं. सबसे अधिक बिकने वाली बाइक के रूप में स्प्लेंडर का जलवा बरकरार रहा और वित्त वर्ष 2021 में इसकी 24,60,248 यूनिट्स बिकीं यानी हर महीने औसतन 2 लाख बाइक्स बिकीं. स्प्लेंडर की बिक्री का आंकड़ा कितना अधिक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सबसे अधिक बिकने वाली बाइक्स में दूसरे स्थान पर काबिज हीरो एचएफ डीलक्स का बिक्री आंकड़ा करीब 8 लाख यूनिट कम है. वित्त वर्ष 2021 में हीरो एचएफ डीलक्स की 16,61,272 यूनिट्स बिकीं.

पिछले वित्त वर्ष 2021 के दौरान देश में 125सीसी श्रेणी में सबसे अधिक होंडा शाइन बिकी. पिछले वित्त वर्ष 2021 में इसकी 9,88,201 यूनिट्स बिकी. इसके बाद बिक्री के मामले में स्पोर्ट्स बाइक ब्रांड बजाज पल्सर आगे रहा और बिक्री के मामले में चौथे स्थान पर रहा. वित्त वर्ष 2021 में पल्सर की 9,45,978 बाइक्स बिकी.

रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में इसकी 3,61,140 यूनिट्स की बिक्री हुई. बिक्री के मामले में पिछले साल टॉप 10 बाइक्स में यह आठवें स्थान पर रही. पिछले वित्त वर्ष में इसकी बिक्री में गिरावट रही. उसके पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में इसकी 3,98,144 बाइक्स बिकी थी. टॉप 10 बिक्री वाली बाइक्स में सबसे निचले स्थान पर टीवीएस अपाचे और बजाज सीटी रही. टीवीएस अपाचे की 3,25,644 बाइक्स बिकी और बजाज सीटी की 2,83,027 यूनिट्स बिकी जिसमें सीटी 100 और सीटी 110 की बिक्री के आंकड़े शामिल हैं.

