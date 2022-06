Top 5 Upcoming SUVs: Mahindra Scorpio-N से लेकर Brezza तक ये टॉप 5 SUV जल्द होंगी लॉन्च, जानिए इनकी खासियत

Top 5 Upcoming SUVs in India in 2022: भारतीय बाजार में SUV गाड़ियों को बेहद पसंद किया जा रहा है. इन दिनों, हर कोई एक स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल चाहता है. आने वाले दिनों में भारत में कई नई SUV लॉन्च होने जा रही हैं. अगर आप भी एक SUV खरीदने का मन बना रहे हैं तो यहां हमने 2022 में भारत में पेश होने जा रही टॉप 5 SUV की लिस्ट साझा की है. इन गाड़ियों को जून और जुलाई के महीने में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. आइए देखते हैं कि इन अपकमिंग SUV में क्या खास है. Hyundai Venue नई Hyundai Venue फेसलिफ्ट को भारत में 16 जून, 2022 को लॉन्च किया जाएगा. इसके लिए प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. इसे कई डिज़ाइन अपडेट और नए फीचर्स के साथ पेश किया जा रहा है. हालांकि, पावरट्रेन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वेन्यू में वर्तमान में 82 bhp 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 118 bhp 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर और 98 hp 1.5-लीटर डीजल यूनिट है, जिसे कई ट्रांसमिशन ऑप्शन्स के साथ जोड़ा गया है. SBI: इस PSU बैंकिंग स्टॉक में 46% रिटर्न पाने का मौका, ब्रोकरेज हाउस ने इन वजहों से लगाया दांव Mahindra Scorpio-N नई Mahindra Scorpio-N 27 जून, 2022 को भारत में अपनी वैश्विक शुरुआत करेगी. यह Mahindra का साल का सबसे बड़ा लॉन्च होगा. स्कॉर्पियो-एन में 2.0-लीटर mStallion टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल मोटर और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलेगा. ट्रांसमिशन ऑप्शन्स में ऑप्शनल 4X4 के साथ 6-स्पीड एमटी और 6-स्पीड एटी शामिल होंगे. Maruti Suzuki Brezza मारुति सुजुकी 30 जून 2022 को भारत में अपनी नई ब्रेज़ा को लॉन्च करने जा रही है. 2022 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा को अपडेटेड डिज़ाइन, हाई-टेक फीचर्स और एक नए पावरट्रेन विकल्प के साथ पेश किया जाएगा. इसमें अपडेटेड 1.5-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 101 बीएचपी और 136.8 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 5-स्पीड एमटी और 6-स्पीड एटी के साथ पैडल शिफ्टर्स के साथ जोड़ा जाएगा. Toyota Hyryder टोयोटा लंबे समय से मारुति सुजुकी के साथ मिलकर एक नई मिड-साइज एसयूवी लॉन्च करने की योजना बना रही है. अब फाइनली टोयोटा 1 जुलाई को अपनी नई SUV लॉन्च करने जा रही है, जिसे Hyryder नाम दिए जाने की संभावना है. इसमें 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और एक 1.5-लीटर मजबूत हाइब्रिड पेट्रोल मोटर मिलने की उम्मीद है, जिसे eCVT के साथ जोड़ा गया है और AWD भी पेश किया जा सकता है. LIC का शेयर 700 रु के भी नीचे, खत्म हो रहा है एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन पीरियड, बड़ी गिरावट की आशंका Citroen C3 इस लिस्ट की आखिरी कार Citroen C3 है जिसे 20 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. यह एक सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी है. Citroen C3 को 81 bhp 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर के साथ पेश किया जाएगा और इसमें 109 bhp 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल मिल भी मिलेगा. ट्रांसमिशन विकल्पों में क्रमशः 5-स्पीड एमटी और 6-स्पीड एमटी शामिल होंगे. (Shakti Nath Jha)

