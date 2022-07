Upcoming Cars in India in July 2022: Citroen C3 से Toyota Hyryder तक इस महीने लॉन्च होंगी ये शानदार कारें, जानिए इनकी खूबियां

इस लिस्ट में Citroen C3, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Volvo XC40 रिचार्ज जैसी कारों को शामिल किया है. आइए जानते हैं कि इनमें क्या खास है.

इस महीने भारतीय बाजार में SUV, EV और प्रीमियम लग्जरी सेडान समेत कई बेहतरीन कारें लॉन्च होने जा रही हैं.

Upcoming Cars in India in July 2022: जुलाई का महीना आ गया है और इस महीने भारतीय बाजार में SUV, EV और प्रीमियम लग्जरी सेडान समेत कई बेहतरीन कारें लॉन्च होने जा रही हैं. इस महीने भारत में कुछ बड़ी कारों को लॉन्च होते देखेंगे. यहां, हमने जुलाई 2022 में भारत में लॉन्च होने वाली टॉप 5 अपकमिंग कारों की एक लिस्ट दी है. इस लिस्ट में हमने Citroen C3, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Volvo XC40 रिचार्ज जैसी कारों को शामिल किया है. आइए जानते हैं कि इन गाड़ियों में क्या खास है. Toyota Urban Cruiser Hyryder – 1 जुलाई नई Toyota Urban Cruiser Hyryder ने 1 जुलाई को भारत में अपनी वैश्विक शुरुआत की है. इसके लिए बुकिंग खुली हुई है, वहीं कीमतों की घोषणा अगले महीने होने की उम्मीद है. इसमें मजबूत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ टोयोटा का 1.5-लीटर TNGA एटकिंसन साइकिल इंजन मिलेगा, जिसे e-CVT और ऑप्शनल AWD के साथ जोड़ा जाएगा. इसमें 5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी के साथ 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी मिलेगा. 2022 Brezza vs Hyundai Venue vs Tata Nexon: कौन सी कार है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लें इनकी खासियत Audi A8 L Facelift – 12 जुलाई नई 2022 Audi A8 L फेसलिफ्ट को भारत में 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. यह कार BMW 7 सीरीज, मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. इसके लिए प्री-बुकिंग पहले से ही खुली है. इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट और नए फीचर्स मिलेंगे. फेसलिफ़्टेड Audi A8 L में 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड V6 पेट्रोल इंजन होगा जो 335 bhp और 500 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. New-gen Hyundai Tucson – 13 जुलाई नई जनरेशन की Hyundai Tucson 13 जुलाई को भारत में पेश होगी. इसमें पुराने मॉडल की तुलना में नए स्टाइल और फीचर्स सहित कई अपडेट मिलेंगे. इंडिया-स्पेक Hyundai Tucson में 6-स्पीड AT के साथ 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन और 8-स्पीड AT के साथ 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. लॉन्च होने पर, यह Citroen C5 Aircross, Jeep Compass जैसी कारों को टक्कर देगी. Citroen C3 – 20 जुलाई नई Citroen C3 भारत में 20 जुलाई को लॉन्च होगी. इसकी प्री-बुकिंग पहले से ही 21,000 रुपये में शुरू हो गई है. इसे 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर (81 bhp / 115 Nm) और 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल मिल (109 bhp / 190 Nm) के साथ पेश किया जाएगा. ट्रांसमिशन विकल्पों में क्रमशः 5-स्पीड एमटी और 6-स्पीड एमटी शामिल होंगे. 2022 Kia Seltos Facelift से उठा पर्दा, नए अंदाज़ और अपडेटेड फीचर्स के साथ भारत में जल्द होगी पेश Volvo XC40 Recharge इस लिस्ट में आखिरी कार Volvo XC40 Recharge है. नई Volvo XC40 Recharge इसी महीने लॉन्च होगी और इसे भारत में असेंबल किया जाएगा. इस स्वीडिश इलेक्ट्रिक SUV में 78kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक है. वोल्वो का दावा है कि यह कार एक बार चार्ज करने पर लगभग 400 किमी की दूरी तय कर सकती है. इसे 150kW डीसी फास्ट चार्जर के साथ केवल 40 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. (Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.