Top 5 selling compact SUVs in April 2022: ये हैं भारत की टॉप 5 कॉम्पैक्ट एसयूवी, स्टाइलिश डिजाइन के साथ बेहतरीन फीचर्स

Top 5 selling compact SUVs in April 2022: भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी को बेहद पसंद किया जा रहा है. अगर आप भी कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां हमने आपके लिए एक लिस्ट साझा की है. इसकी मदद से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है. दरअसल, इस लिस्ट में अप्रैल 2022 में टॉप 5 सबसे अधिक बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी को शामिल किया गया है. आइए इस महीने की 5 सबसे अधिक बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी पर एक नज़र डालें. रैंक OEM मॉडल अप्रैल 2022 बिक्री 1 टाटा Nexon 13,471 यूनिट 2 Hyundai Creta 12,651 यूनिट 3 मारुति सुजुकी Vitara Brezza 11,764 यूनिट 4 टाटा Punch 10,132 यूनिट 5 Hyundai Venue 8,392 यूनिट Tata Nexon इस लिस्ट में सबसे ऊपर Tata Nexon है. इस 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटेड कॉम्पैक्ट SUV की अप्रैल 2022 में 13,471 गाड़ियां बिकी हैं. इस तरह, अप्रैल 2021 की तुलना में बिक्री में सालाना आधार पर 94% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Hyundai Creta Hyundai Creta ने लगभग 7 साल पहले भारतीय बाजार में एंट्री की थी. यह अभी भी भारतीय ग्राहकों की सबसे पसंदीदा कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक हैं. पिछले महीने क्रेटा की 12,651 गाड़ियां बिकी हैं और पिछले साल के इसी महीने की तुलना में इसमें 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. Maruti Suzuki Vitara Brezza Hyundai Creta की तरह, Vitara Brezza भी इस लिस्ट में एक जबरदस्त कॉम्पैक्ट एसयूवी है. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की बिक्री में सालाना आधार पर 5% की वृद्धि हुई है और इसने इस लिस्ट में तीसरा नंबर हासिल किया है. अप्रैल 2022 में इसकी 11,764 गाड़ियां बिकी है, जबकि पिछले साल इसी समय 11,220 कारों की बिक्री हुई थी. Tata Punch टाटा ने हाल ही में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच को लॉन्च किया है और इसने आते ही भारतीय बाजार में काफी हलचल मचा दी है. टाटा पंज अप्रैल माह में चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी बनने में कामयाब रही. टाटा पंच इस लिस्ट में किया सोनेट और यहां तक ​​कि हुंडई वेन्यू से भी ऊपर है. अप्रैल 2022 में इसकी 10,132 गाड़ियां बिकी हैं. Hyundai Venue Hyundai Venue इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर है. यह भी भारतीय बाजार में ग्राहकों की पसंदीदा गाड़ियों में से एक है. हालांकि, पिछले साल अप्रैल के आंकड़ों की तुलना में बिक्री में 24% की गिरावट दर्ज की गई है. (Arushi Rawat)

