Top Selling Cars in January 2022: Maruti Suzuki का देश के कार बाजार में दबदबा बरकरार, लेकिन टॉप 5 में अब TATA भी है दावेदार

Top Selling Cars in January 2022: पिछले महीने सबसे अधिक बिकने वाली पांच कारों में चार मारुति सुजुकी की हैं जबकि टाटा की एक कार इस सूची में जगह बनाने में सफल रही है.

बिक्री के मामले में जनवरी में टॉप 3 कारों में सभी मारुति सुजुकी की रहीं.

Top Selling Cars in January 2022: पिछले महीने जनवरी के बिक्री के आंकड़े जारी हो चुके हैं और देश की सबसे बड़ी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपना टॉप पोजिशन बरकार रखा है. बिक्री के मामले में मारुति सुजुकी से पीछे हुंडई (Hyundai) है. वहीं टाटा मोटर्स सालाना आधार पर पॉजिटिव ग्रोथ के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है. हालांकि अगर मॉडलवाइज बात करें तो पिछले महीने सबसे अधिक बिकने वाली पांच कारों में चार मारुति सुजुकी की हैं जबकि टाटा की एक कार इस सूची में जगह बनाने में सफल रही है. टॉप 5 कारों में टाटा की कार चौथे स्थान पर है लेकिन बिक्री के मामले में पांचों में सबसे अधिक सालाना ग्रोथ इसी की रही. Reliance Jio ने मेटावर्स पर लगाया दांव, अमेरिकी स्टॉर्टअप में 25% हिस्सेदारी खरीदने का एलान Maruti Suzuki WagonR – 20,334 यूनिट्स

पिछले महीने सबसे अधिक मारुति सुजुकी वैगनआर बिकी. इसमें कंपनी सीएनजी किट भी देती है जिसके चलते मेट्रो शहरों में पहली बार कार खरीदने वाले लोगों के बीच यह बहुत पसंद की जाती है. मारुति सुजुकी ने पिछले महीने 20334 वैगनआर की बिक्री की जो पिछले साल जनवरी 2021 में 17165 कारों की बिक्री के मुकाबले 18 फीसदी अधिक है. इसकी कीमत 5.18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है. Maruti Suzuki Swift – 19,108 यूनिट्स

मारुति सुजुकी की वैगनआर के बाद पिछले महीने सबसे अधिक स्विफ्ट पसंद की गई और इसकी 19108 यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल जनवरी 2021 में इस मॉडल की 17180 कारें बिकी थीं यानी पिछले महीने 11 फीसदी कारें अधिक बिकीं. यह हैचबैक कम खर्च में स्पोर्टी अनुभव के चलते पसंद की जाती है. इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 88 हॉर्सपॉवर डेवलप करता है. यह 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) या एएमटी (ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) में उपलब्ध है. इसकी कीमत 5.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है. Car Loan vs Car Lease लोन पर खरीदें नई कार या लीज़ पर लें गाड़ी? इन बातों का रखें ध्यान तो फैसला करना होगा आसान Maruti Suzuki Dzire – 14,967 यूनिट्स

बिक्री के मामले में जनवरी में टॉप 3 कारों में सभी मारुति सुजुकी की रहीं. वैगनआर और स्विफ्ट के बाद सबसे अधिक डिजायर बिकी. इसकी 14967 कारें बिकी थी. हालांकि पिछले साल जनवरी में इसकी कार अधिक बिकी थी. जनवरी 2021 में 15125 स्विफ्ट डिजायर बिकी थी. इस कार को कम खर्च में बड़ी गाड़ी के रूप में पसंद किया जाता है. इसकी कीमत 6.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है. Tata Nexon – 13,816 यूनिट्स

इस साल के पहले महीने में सबसे अधिक बिकने वाली टॉप 5 कारों में टाटा की नेक्सॉन भी जगह बनाने में सफल रही. पिछले महीने इसकी 13816 यूनिट्स बिकी थी जबकि पिछले साल जनवरी में इसकी महज 8225 यूनिट्स बिकी थी यानी कि टाटा नेक्सॉन की बिक्री सालाना आधार पर 68 फीसदी बढ़ी. इसे पसंद करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि क्रैश टेस्ट रेटिंग में इसे पांच स्टार मिले हुए हैं. यह पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध है. इसकी कीमत 7.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है. Maruti Suzuki Alto – 12,342 यूनिट्स

मारुति सुजुकी की सबसे सस्ती कार अल्टो पिछले महीने सबसे अधिक बिकने वाली कारों में पांचवे स्थान पर रही. हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री घटी है. जनवरी 2022 में इसकी 12342 यूनिट्स की बिक्री हुई जबकि जनवरी 2021 में इसकी 18260 यूनिट्स की बिक्री हुई थी यानी कि सालान आधार पर बिक्री में 32 फीसदी की गिरावट. इसकी कीमत 3.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है. (Article: Mohit Bhardwaj)

