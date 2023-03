Car Maintenance Tips: नई कार खरीदने का है प्लान? तो मेंटेनेंस के लिए जानिए ये 5 जरूरी टिप्स

Car Maintenance Tips: अगर आप पहली बार कार खरीदने वालों में से हैं तो यहां कार मेंटनेंस के लिए 5 अहम टिप्स दिए गए हैं.

Car Maintenance Guide: नई कार खरीदना अपने आप में खुशी का एहसास कराता है, लेकिन पहली बार नई कार घर ला रहे कुछ खरीदारों के लिए नर्वस भरा हो सकता है.

Car Maintenance Tips: नई कार खरीदना अपने आप में खुशी का एहसास कराता है, लेकिन पहली बार नई कार घर ला रहे कुछ खरीदारों के लिए नर्वस भरा हो सकता है. मेंटनेंस, ड्राइविंग और यातायात से बचने की रोज़मर्रा की बाधाएं कई बार इतनी भारी हो जाती हैं कि कार खरीदार न केवल एक नई कार बल्कि अपनी पहली कार के मालिक होने की खुशी भी भूल जाते हैं. कार जिस राह से होकर गुजरेगी वहां के सड़कों की स्थिति और ट्रैफिक के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, हालांकि कार मेंटनेस के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है. अगर आप पहली बार कार खरीदने वालों में से हैं तो यहां कार मेंटनेंस के लिए 5 अहम टिप्स दिए गए हैं. मैनुअल को अच्छी तरीके से पढ़ें सबसे पहली और सबसे अहम नसीहत ये है कि अपनी नई कार को ड्राइव करने से पहले कार मालिक मैनुअल को ध्यान से पढ़ें. आपको ये राय गैरजरूरी लग सकता है, लेकिन कार मैनुअल आपको यह बताता है कि फ़्यूज़ कहाँ हैं, किस तरह के तेल का इस्तेमाल करना है, कार की सर्विसिंग कब करानी है, टायर का प्रेसर यानी हवा कितनी होना चाहिए और भी बहुत कुछ. मैनुअल आपको कार को कंट्रोल करने के बारे में जानने में मदद करता है कि- किस चीज को क्यों इस्तेमाल करते हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है. मैनुअल एक बार पढ़ ले, तो उसे ग्लोव बॉक्स में अच्छी तरह से रख दें और याद रखें, मैनुअल को हमेंशा कार में ही रखना चाहिए. RE Scrambler (Sherpa) 650 Spied: टेस्टिंग के दौरान रॉयल एनफील्ड स्क्रैंबलर (शेरपा) 650 आई नजर, नई बाइक में हो सकती हैं ये खूबियां कार पेंट को सुरक्षित रखें कार का कलर यानी कार पेंट पर छोटी सी खरोंच लुक को फीका कर सकती है, खासकर तब जब कार चमकीले कलर जैसे रेड या ब्लैक में हो तो. इस तरह के फीकेपन से कार को बचाने के लिए बाहरी हिस्से की सेफ्टी कवर लगवाएं. धूल से निपटने के लिए कार के बाहरी हिस्से सिरे पर अच्छी क्वॉलिटी का सिरेमिक कोट बेहतर होता है. अगर आप कार पेंट के बारे में चिंतित हैं, तो ऐसे में पीपीएफ की सलाह दी जाती है, खासकर कार के बोनट और छत पर. पीपीएफ प्रोटेक्शन कार को एक हद तक खरोंच से और सूरज के कारण फीका होने वाले पेंट को बचाएगा. एक्स्ट्रा कार एसेसीरीज खरीदने से पहले सोच लें हम में से ज्यादार लोग नई कार और साथ में नया म्यूजिक सिस्टम, अपग्रेडेड स्पीकर्स, फॉग लाइट्स जैस तमाम ब्रांडेड एसेसीरिज खरीदना चाहते हैं. जबकि नई कार के साथ चीजें ठीक ही मिलती हैं और खुद कार बनाने वाली कंपनियां ऐसे एसेसीरिज को उपलब्ध कराती हैं. बावजूद इसके काफी लोग कार ऑडियो सिस्टम और इलेक्ट्रिकल अपडेट के सामान बाहर से खरीदकर कार में लगाते हैं. अगर आप डीलर्स के बजाय एसेसीरीज को बाहर से खरीदते हैं तो ऐसा करने से आप कार की वारंटी कवरेज को जोखिम में डालते हैं. साथ ही, अगर आप बाहर से खरीदे गए एसेसीरीज सही तरीके से फिट और इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, तो ऐसे में आप अपनी कार में आग लगाने जैसा रिस्क लेते हैं. कार धीरे चलाएं, जल्दबाजी करने से बचें नई कारों को पहले की गाड़ियों की तरह चलाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि अधिकांश इंजन पहले की तुलना में काफी अपडेट हो चुके हैं. ऐसा भी नहीं है कि आपको पैडल को मैटल से लगाना होगा. अपनी नई कार को धीरे और सहज तरीके से चलाएं. ड्राइविंग के दौरान कार की डायनेमिक, हैंडलिंग, ब्रेकिंग और कार कैसे प्रतिक्रिया करती है, उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें. सही समय पर कार की सर्विसिंग करवाएं कार खरीदना पहला पड़ाव है. उसे लंबे समय तक चलाने के लिए मेंटनेंस और सर्विसिंग बेहद जरूरी है. निश्चित समय पर सर्विसिंग कराएं और समय अंतराल का ध्यान रखें. मैनुअल के अनुसार ऑथराइज तकनीशियन से सर्विसिंग कराएं. इसके अलावा, टायरों को समय पर बदल दें, और अगर आपको कभी भी कुछ सही नहीं लगता है, तो तुरंत इसकी जांच करवाएं. शुरुआत में ही समस्याओं को ठीक कराने से काफी पैसे की बचत होती है. (Article : Rajkamal Narayanan)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Follow us on facebook

twitter