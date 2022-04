Top 5 highest selling SUVs: देश में सबसे अधिक बिकने वाली टॉप 5 एसयूवी, मारुति से लेकर टाटा की गाड़ियां हैं शामिल

Top 5 highest selling SUVs: भारत में एसयूवी की शुरुआत फैमिली वीकेंड-व्हील्स के तौर पर हुई थी लेकिन फिर इसका रूझान बढ़ा और अब यह हर दिन के इस्तेमाल के लिए भी पसंद की जाने लगी है. आजकल की एसयूवी ने भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट को पूरी तरह बदल दिया है. समान कीमत वाली सेडान के मुकाबले एसयूवी अधिक आरामदायक और हैंडलिंग में आसान हैं. देश में सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी की बात करें तो टॉप 5 में टाटा की दो गाड़ियां शामिल हैं और देश की सबसे बड़ी वाहन कंपनी मारुति की भी एक एसयूवी शामिल है. रैंक कंपनी मॉडल मार्च 2022 में बिक्री मार्च 2021 में बिक्री सालाना बढ़ोतरी 1 Tata Nexon 14,315 8,683 65% 2 Maruti Suzuki Vitara Brezza 12,439 11,274 10% 3 Hyundai Creta 10,532 12,640 -17% 4 Tata Punch 10,526 0 – 5 Hyundai Venue 9,220 10,722 -14% Tata Nexon

पिछले महीने मार्च 2022 में सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी टाटा नेक्सॉन रही. यह टाटा की और देश की पहली कार है जिसे ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट स्कोर में पूरे के पूरे फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली. पिछले साल मार्च में नेक्सॉन की 8683 यूनिट्स की बिक्री हुई थी जबकि पिछले महीने यह 65 फीसदी अधिक यानी 14315 यूनिट्स बिका. यह पिछले महीने देश की सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी रही और मारुति सुजुकी वैगनआर, डिजायर और बलेनो के बाद चौथी सबसे अधिक बिकने वाली कार रही. Maruti Suzuki Vitara Brezza

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की एक एसयूवी भी सबसे अधिक बिकने वाली टॉप 5 में शामिल है. मारुति सुजुकी की वितारा ब्रेजा की पिछले महीने 12,439 यूनिट्स बिकी जो सालाना आधार पर 10 फीसदी अधिक रहा. इस कांपैक्ट एसयूवी की खास बात यह है कि इसे पांच साल पहले लॉन्च किया गया था और अब तक इसकी 6 लाख से अधिक गाड़ियां बिक चुकी हैं. Hyundai Creta

हुंडई क्रेटा के करीब सात साल पहले लॉन्च किया गया था और यह लगातार भारतीय बाजार में अपनी दमदार मौजूदगी बनाए हुए है. हालांकि पिछले महीने इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 17 फीसदी की गिरावट रही लेकिन इसके बावजूद सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी की सूची में यह तीसरे स्थान पर रही. मार्च 2022 में क्रेटा की 10,532 यूनिट्स बिकी. अनुमान लगाया जा रहा है कि नई आईएमटी नाइट एडीशन के जरिए इसकी बिक्री बढ़ सके. Tata Punch

पिछले महीने सबसे अधिक बिकने वाली टॉप 25 कारों में टाटा मोटर्स के 3 मॉडल्स हैं और इनकी औसतन बिक्री 9,856 यूनिट्स प्रति मॉडल रही. वहीं टाटा की दो एसयूवी सबसे अधिक बिकने वाली पांच एसयूवी में शामिल रही जिसमें नेक्सॉन पहले स्थान पर तो पंच चौथे स्थान पर रही. पंच की पिछले महीने 10,526 यूनिट्स बिकी. Hyundai Venue देश में सबसे अधिक बिकने वाली टॉप 5 एसयूवी में हुंडई के भी दो मॉडल्स हैं. बिक्री के मामले में पिछले महीने क्रेटा तीसरे स्थान पर रही तो हुंडई वेन्यू पांचवे स्थान पर है. हालांकि इसकी बिक्री में 14 फीसदी की गिरावट रही लेकिन 9,220 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह टॉप 5 एसयूवी की सूची में पांचवे स्थान पर रही.

