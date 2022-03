Top 5 selling compact SUVs in February 2022: Tata Nexon का बढ़ा दबदबा, ये रहीं फरवरी में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 5 कॉन्पैक्ट एसयूवी

Top 5 selling compact SUVs in February 2022: इस लिस्ट में फरवरी 2022 में टॉप 5 सबसे अधिक बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी को शामिल किया गया है.

कॉम्पैक्ट एसयूवी की बिक्री में पिछले कुछ सालों में काफी उछाल आया है.

Top 5 selling compact SUVs in February 2022: कॉम्पैक्ट एसयूवी की बिक्री में पिछले कुछ सालों में काफी उछाल आया है. अगर आप भी कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां हमने आपके लिए एक लिस्ट साझा की है. इसकी मदद से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है. दरअसल, इस लिस्ट में फरवरी 2022 में टॉप 5 सबसे अधिक बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी को शामिल किया गया है. आइए जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय कस्टमर्स द्वारा पसंद की जाने वाली टॉप 5 एसयूवी कौन-कौन सी हैं. Tata Nexon Tata Nexon फरवरी 2022 में 12,259 गाड़ियों की बिक्री के साथ सबसे अधिक बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी रही. पिछले साल इसी महीने में Nexon की केवल 7,929 गाड़ियां बिकी थीं. इस हिसाब से, इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. Tata Altroz Automatic होली के बाद होगी लॉन्च, Maruti Baleno और Hyundai i20 को देगी टक्कर, शुरू हो चुकी है प्री-बुकिंग Hyundai Venue सब-4m कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में फरवरी 2022 में दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल Hyundai Venue रहा. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को इसकी शॉर्प लाइन्स और boxy silhouette के लिए पसंद किया जाता है. पिछले महीने, इसकी 10,212 गाड़ियां बिकीं, जो कि पिछले साल फरवरी में बेची गई 11,224 गाड़ियों की तुलना में थोड़ी कम है. इस तरह, Hyundai Venue ने पिछले महीने बिक्री में 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की. Maruti Suzuki Vitara Brezza मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा कभी सेगमेंट लीडर थी. यह भारतीय बाजार में तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट-एसयूवी बनी हुई है. विटारा ब्रेज़ा ने पिछले महीने 9,256 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की थी. सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 20 फीसदी की गिरावट हुई है. कंपनी वर्तमान में विटारा ब्रेज़ा के एक अपडेटेड वर्ज़न को लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसके इस साल तक बाजार में आने की उम्मीद है. March 2022 Car Discounts: मारुति की इन गाड़ियों पर मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट, जानें किस पर कितनी कर सकते हैं बचत Kia Sonet पिछले महीने किया सोनेट की 6,154 गाड़ियां बिकी हैं. इसके साथ ही Kia Sonet बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUVs की इस लिस्ट में शामिल हो गई है. पिछले साल के इसी महीने में, यह आंकड़ा 7,997 था, इस तरह सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 23 फीसदी की गिरावट आई है. Mahindra XUV300 इस लिस्ट में हमारी आखिरी गाड़ी Mahindra XUV300 है, जो कि फरवरी 2022 में पांचवीं सबसे अधिक बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है. इसके अलावा, यह कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के साथ आता है, जैसे डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और स्टीयरिंग मोड. इस एसयूवी की पिछले महीने 4,511 गाड़ियां बिकी हैं, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में बेची गई 3,174 गाड़ियों की तुलना में अधिक है. XUV300 ने फरवरी 2022 में बिक्री में 42 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है. (Article: Mohit Bhardwaj)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.