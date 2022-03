Top 5 Electric Cars sold in India in 2021: ये रहीं 2021 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 इलेक्ट्रिक कारें, चेक करें आपके लिए कौन सी EV है बेस्ट

Top 5 Electric Cars sold in India in 2021: भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारें धीरे-धीरे काफी पॉपुलर हो रही हैं. भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री अभी भी एक शुरुआती स्टेज में है. हमारे पास इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में बहुत ही सीमित विकल्प हैं, लेकिन इसमें धीरे-धीरे काफी ग्रोथ देखने को मिल रहा है. भारत में EV सेगमेंट में टाटा मोटर्स का दबदबा है और कंपनी की इसमें साल 2021 में 80 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है. इस आर्टिकल में, हम आपके साथ साल 2021 में भारत में बेची गई टॉप 5 इलेक्ट्रिक कारों की एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं. Tata Nexon EV Tata Nexon EV साल 2021 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार थी. कंपनी ने CY2021 में 9,111 कारें बेची है. Tata के Nexon EV में 30.2kWh लीथियम-आयन बैटरी मिलती है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलती है जो 129 hp की पावर और 245 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है. दावा है कि यह कार सिंगल चार्ज में 312 किमी का सफर तय कर सकती है. वर्तमान में इसकी कीमत 14.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. Skoda Slavia का 1.5-लीटर TSI वैरिएंट भारत में लॉन्च, 16.19 लाख रुपये शुरुआती कीमत, चेक करें डिटेल MG ZS EV इस लिस्ट में CY2021 में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार MG ZS EV है. कंपनी ने इसकी 2,798 कारें बेची है. MG के ZS EV को 44.5kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है और दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 419 किमी की दूरी तय कर सकती है. इसका इलेक्ट्रिक मोटर 143 hp की पावर और 353 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. MG ZS EV की कीमत फिलहाल 21.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इसका अपडेटेड वर्जन 7 मार्च, 2022 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. Tata Tigor EV Tata Motors साल 2021 में Tigor EV की 2,611 कारें बेचने में कामयाब रही. Ziptron टेक्नोलॉजी वाली नई Tigor EV को पिछले साल अगस्त में प्राइवेट बायर्स के लिए लॉन्च किया गया था. इसमें 26kWh लीथियम-आयन बैटरी मिलती है और दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 306 किमी की दूरी तय कर सकती है. इसका इलेक्ट्रिक मोटर 75 hp और 170 Nm का टार्क जनरेट करता है. Tata Tigor EV की मौजूदा कीमत 11.99 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है. 2022 MG ZS EV Facelift : सिंगल चार्ज में तय होगा 480 किलोमीटर का सफर, 7 मार्च को लॉन्च हो रही इस कार में और भी हैं कई खूबियां Hyundai Kona Electric Hyundai Kona Electric भारत में पहली लॉन्ग रेंज मास-मार्केट EV थी. कंपनी 2021 में भारत में कोना इलेक्ट्रिक की 121 गाड़ियां बेचने में कामयाब रही. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 39.2kWh लिथियम-आयन बैटरी मिलती है और दावा है कि सिंगल चार्ज में यह 452 किमी की दूरी तय कर सकती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 136 hp की पावर और 395 Nm का टार्क जनरेट करती है. Hyundai Kona Electric की भारत में फिलहाल एक्स-शोरूम कीमत 23.79 लाख रुपये है. Mahindra Verito EV इस लिस्ट की आखिरी कार Mahindra Verito EV है. महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने पिछले साल भारत में Verito EV की 49 कारें बेचीं है. Mahindra Verito EV में 72-वोल्ट लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है और दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 110 किमी का सफर तय कर सकती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 41 hp की पावर, 91 Nm का टार्क जनरेट करती है. इसकी कीमत वर्तमान में 10.16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से है. (Article: Shakti Nath Jha)

