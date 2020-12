2020: इन 3 स्कूटर्स की मार्केट में हुई दमदार एंट्री, 1.25 लाख तक है कीमत

साल 2020 खत्म होने को है. हर साल की तरह इस साल भी देश में कई टूव्हीलर्स ने एंट्री की. इनमें कुछ स्कूटर भी शामिल रहे. हालांकि 2020 में लॉन्च हुए नए स्कूटरों की लिस्ट लंबी नहीं है क्योंकि ज्यादातर पुराने मॉडल्स के BS6 या अपडेटेड वर्जन रहे. लेकिन तीन स्कूटर ऐसे भी हैं, जिन्हें एक तरह से नया मॉडल करार किया जा सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में…

होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने जनवरी 2020 में Honda Activa 6G स्कूटर लॉन्च किया था. इस स्कूटर के स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 65892 रुपये और DLX वेरिएंट की कीमत 67392 रुपये है. एक्टिवा 6G में 109.51 cc फैन कूल्ड, 4 स्ट्रोक BS6 इंजन है. यह 5.73 kW पावर और 8.79 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है. फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है. बेहतर फ्यूल इफीशिएंसी के लिए स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है.

इस स्कूटर को फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया. Yamaha Ray-ZR 125 FI ने इसी स्कूटर के 113 cc वर्जन को रिप्लेस किया है. स्पोर्टी लुक वाले इस स्कूटर में 125 cc, सिंगल सिलिंडर, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है. यह 8 bhp पावर और 9.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है. माइलेज 58 kmpl है. Yamaha Ray ZR 125 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 70,330 रुपये है.

2020: कोरोना ने बिगाड़ी ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार; लॉकडाउन में हर रोज 2300 करोड़ का नुकसान, 2021 को लेकर क्या हैं उम्मीदें

Aprilia India दिसंबर माह में SXR160 स्कूटर को लॉन्च कर दिया. इसकी एक्स शोरूम कीमत 1.26 लाख रुपये है. Aprilia SXR160 प्रीमियम मैक्सी स्कूटर है. इसे Auto Expo 2020 में शोकेस किया गया था. स्कूटर में 160cc, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है. यह 11hp पावर और 11Nm का टॉर्क जनरेट करता है. स्कूटर का माइलेज 40kmpl रहने का दावा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.