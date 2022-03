Top 10 selling cars in February 2022: ये हैं फरवरी में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें, Maruti का दबदबा बरकरार, चेक करें लिस्ट

Top 10 selling cars in February 2022: इस लिस्ट में जहां मारुति सुजुकी का दबदबा बना हुआ है, वहीं अन्य कार कंपनियां भी इसमें शामिल होने में कामयाब रहीं हैं.

सभी कार कंपनियां किसी खास महीने में बिकने वाली टॉप 10 कारों की लिस्ट में जगह बनाना चाहती हैं.

Top 10 selling cars in February 2022: सभी कार कंपनियां किसी खास महीने में बिकने वाली टॉप 10 कारों की लिस्ट में जगह बनाना चाहती हैं. अगर आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं लेकिन यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट होगी, तो यह आर्टिकल आपके लिए मददगार साबित हो सकती है. यहां हमने फरवरी 2022 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की एक लिस्ट साझा की है. इस लिस्ट में जहां मारुति सुजुकी का दबदबा बना हुआ है, वहीं अन्य कार कंपनियां भी इसमें शामिल होने में कामयाब रहीं हैं. 10 कारों की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं. आइए जानते हैं कि भारतीय बाजार में लोग किन कारों को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. Maruti Suzuki Swift इस लिस्ट में सबसे टॉप पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट है. इस हैचबैक को आकर्षक लुक व स्पोर्टी डायनामिक्स के चलते भारतीय कस्टमर्स बेहद पसंद कर रहे हैं. यह कारमेकर के सबसे बेहतर प्रोडक्ट्स में से एक है. पिछले महीने मारुति सुजुकी ने देश में स्विफ्ट की 19,202 कारें बेचीं. हालांकि, इसमें सालाना आधार पर 5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. Maruti Suzuki Dzire कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में दूसरे नंबर पर Maruti Suzuki Dzire है. पिछले महीने डिजायर को 17,438 खरीदार मिले थे. इस प्रकार, इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हाल ही में कंपनी ने भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी डिजायर का एस-सीएनजी वैरिएंट भी लॉन्च किया है. March 2022 Car Discounts: मारुति की इन गाड़ियों पर मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट, जानें किस पर कितनी कर सकते हैं बचत Maruti Suzuki WagonR पिछले महीने भारतीय बाजार में तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति सुजुकी की एक और गाड़ी WagonR है. टॉलबॉय हैचबैक को भारतीय कस्टमर्स बेहद पसंद कर रहे हैं. पिछले महीने मारुति सुजुकी WagonR की कुल 14,669 गाड़ियों की बिक्री हुई थी. हालांकि, इसमें सालाना आधार पर 22 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. Maruti Suzuki Baleno इस लिस्ट में चौथी कार मारुति सुजुकी की Baleno है. इस प्रीमियम हैचबैक की फरवरी 2022 में 12,570 गाड़ियां बिकी हैं. इस तरह यह देश में चौथी सबसे अधिक बिकने वाली कार बन गई है. पिछले वर्ष की इसी अवधि की बिक्री की तुलना में फरवरी 2022 में बिक्री में सालाना आधार पर 37 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है. Tata Nexon Tata Nexon पिछले महीने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी रही. इसकी कुल 12,259 गाड़ियां बिकी हैं और इस लिस्ट में यह पांचवीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है. इसके बिक्री में 55 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई है. Nexon इस साल फरवरी में अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने में कामयाब रही. TVS Jupiter ZX SmartXonnect लॉन्च, मिलेंगे ब्लूटूथ और वॉयस असिस्टेंस जैसे बेहतरीन फीचर्स, चेक करें डिटेल Maruti Suzuki Ertiga Maruti Suzuki Ertiga की पिछले महीने 11,649 गाड़ियां बिकी हैं. इस तरह टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में यह मारुति सुजुकी की एक और गाड़ी है. Maruti Suzuki Ertiga पिछले महीने भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी भी रही, जिसकी बिक्री में सालाना आधार पर 55 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. Maruti Suzuki Alto देश में सबसे छोटी और सबसे सस्ती मारुति सुजुकी – ऑल्टो, फरवरी 2022 में 7 वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. मारुति सुजुकी ने इस साल फरवरी में भारतीय बाजार में ऑल्टो की 11,551 गाड़ियां बेचीं. हालांकि, अफसोस की बात है कि इसकी बिक्री में सालाना 32 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. Mahindra Bolero Mahindra Bolero सबसे पुराने प्रोडक्शन व्हीकल में से एक है जो अभी भी भारतीय बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध है. इसे अभी भी भारतीय कस्टमर्स की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. पिछले महीने इस एसयूवी की 11,045 गाड़ियां बिकी हैं. इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 128 फीसदी की वृद्धि हुई है. Hyundai Venue Hyundai हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो मेकर कंपनी है और इसने Venue के साथ 9वें स्थान पर लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. इसकी पिछले महीने 10,212 गाड़िया की बिकी हैं. पिछले साल फरवरी में बेची गई 11,224 गाड़ियों की तुलना में 9 प्रतिशत की सालाना गिरावट है. Maruti Suzuki Celerio इस लिस्ट में अंतिम स्थान पर भी मारुति सुजुकी ही है. मारुति सुजुकी सेलेरियो की पिछले महीने देश में 9,896 गाड़ियां बिकी हैं. जबकि पिछले साल इसी महीने में, इसकी केवल 6,214 गाड़ियां बिकी थीं. इस प्रकार, बिक्री में 59 प्रतिशत की सालाना वृद्धि रही. (Article: Mohit Bhardwaj)

