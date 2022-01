Top 10 Fuel-efficient CNG Cars in India: तेल की आसमान छूती कीमतों से चाहिए राहत? ये रहीं 10 सबसे ज्यादा माइलेज वाली CNG कारें

अब तक कारों के सीएनजी सेगमेंट में मारुति सुजुकी का दबदबा था. लेकिन, Hyundai ने अब इसमें कदम रखा है और हाल ही में Tata Motors ने भी अपनी पहली CNG कारों को लॉन्च किया है.

सीएनजी कारें धीरे-धीरे भारतीय बाजार में काफी लोकप्रिय हो रही हैं.

Top 10 Fuel-efficient CNG Cars in India: सीएनजी कारें धीरे-धीरे भारतीय बाजार में काफी लोकप्रिय हो रही हैं. ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते ग्राहकों को अब CNG कारों के साथ ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफी पसंद आ रहे हैं. अब तक कारों के सीएनजी सेगमेंट में मारुति सुजुकी का दबदबा था. लेकिन, Hyundai ने अब इस सेगमेंट में कदम रखा है और हाल ही में Tata Motors ने भी अपनी पहली CNG कारों को लॉन्च किया है. आम लोगों को पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल महंगा पड़ रहा है. ऐसे में कार खरीदारों के लिए CNG वैरिएंट एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. इस आर्टिकल में हमने आपके लिए साल 2022 की टॉप 10 फ्यूल एफिशिएंट सीएनजी कारों की एक लिस्ट साझा की है. Maruti Suzuki Celerio CNG माइलेज: 35.60 km/kg मारुति सुजुकी ने हाल ही में न्यू जनरेशन की सेलेरियो का सीएनजी वैरिएंट लॉन्च किया है और यह भारत में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट सीएनजी कार है. यह 1.0-लीटर K10C डुअल-जेट नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 56 hp की पावर और 82.1 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और इसका माइलेज 35.60 km/kg है. मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी की कीमत 6.58 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है. Maruti Suzuki Wagon R CNG माइलेज : 32.52 km/kg मारुति सुजुकी वैगन आर सीएनजी 1.0-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 56.2 एचपी की पावर और 78 एनएम पीक टॉर्क का जनरेट करता है. इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. दावा है कि इसका माइलेज 32.52 km/kg है. मारुति सुजुकी वैगन आर सीएनजी की कीमत 6.13 लाख रुपये से 6.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है. Vedanta Q3 Result: वेदांता के मुनाफे में 26 फीसदी का उछाल, तीसरी तिमाही में 4,164 करोड़ रहा शुद्ध लाभ Maruti Suzuki Alto CNG माइलेज : 31.59 km/kg इस सूची में तीसरी कार फिर से मारुति सुजुकी की है और यह ऑल्टो सीएनजी है. मारुति सुजुकी ऑल्टो के सीएनजी वैरिएंट में 800cc का नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 39.4 hp की पावर और 60 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और दावा है कि इसका माइलेज 31.59 km/kg है. मारुति सुजुकी ऑल्टो सीएनजी की कीमत 4.89 लाख रुपये से 4.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है. Maruti Suzuki S-Presso CNG माइलेज : 31.20 km/kg इसके बाद, हमारे पास लिस्ट में मारुति सुजुकी S-Presso का सीएनजी वैरिएंट है. मारुति S-Presso सीएनजी 1.0-लीटर नेचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 56.2 एचपी की पावर और 78 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और दावा है कि इसका माइलेज 31.20 km/kg है. मारुति सुजुकी एस-प्रेसो सीएनजी की कीमत 5.24 लाख रुपये से 5.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है. Hyundai Santro CNG Mileage: 30.48 km/kg Hyundai Santro, Hyundai की इंडिया लाइन-अप में सबसे सस्ती कार है और इसे फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ भी पेश किया जाता है. Hyundai Santro का CNG वैरिएंट 1.1-लीटर नेचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 59.1 hp की पावर और 85 Nm का पीक टॉर्क पैदा जनरेट करता है. इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और इसका माइलेज 30.48 km/kg है. Hyundai Santro CNG की कीमत 6.10 लाख रुपये से 6.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है. Hyundai Aura CNG माइलेज : 28.00 km/kg Hyundai Aura एक सब-4-मीटर कॉम्पैक्ट सेडान है और इसका CNG वैरिएंट 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है. यह मोटर 68 hp की पावर और 95 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. अन्य सभी सीएनजी कारों की तरह, इसके इंजन को केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. Hyundai Aura CNG का दावा है कि इसका माइलेज 28.00 km/kg है. Hyundai Aura CNG की कीमत 7.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है. Budget 2022: ई-वेहिकल के लिए हाईवे पर हर 20 किमी बाद हो चार्जिंग स्टेशन, दिग्गजों ने वित्त मंत्री को दिए अहम सुझाव Tata Tiago CNG माइलेज: 26.49 किमी/किग्रा Tata Motors ने हाल ही में Tiago CNG के लॉन्च के साथ CNG सेगमेंट में कदम रखा है. यह 1.2-लीटर, थ्री-सिलेंडर, नैचुरली-एस्पिरेटेड, बाई-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 72 hp की पावर और 95 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और दावा है कि इसका माइलेज 26.49 km/kg है. नई टाटा टियागो सीएनजी की कीमत 6.10 लाख रुपये से 7.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. Tata Tigor CNG माइलेज : 26.49 km/kg Tiago CNG के साथ Tata Motors ने Tigor CNG को भी भारत में लॉन्च किया है. Tigor अब भारत में एकमात्र सेडान है जिसे तीन पावरट्रेन, पेट्रोल, bi-fuel CNG और इलेक्ट्रिक वैरिएंट में पेश किया गया है. इसका सीएनजी वैरिएंट 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 72 एचपी की पावर और 95 एनएम का टार्क जनरेट करता है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और दावा है कि इसका माइलेज 26.49 km/kg है. नई टाटा टिगोर सीएनजी की कीमत 7.69 लाख रुपये से 8.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. Maruti Suzuki Ertiga CNG माइलेज: 26.08 km/kg इसके बाद, हमारे पास लिस्ट में Maruti Suzuki Ertiga सीएनजी है. Maruti Suzuki Ertiga का सीएनजी वैरिएंट 1.5-लीटर चार-सिलेंडर, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 90 एचपी की पावर और 122 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और दावा है कि इसका माइलेज 26.08 km/kg है. Maruti Suzuki Ertiga CNG की कीमत 9.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है. Maruti Suzuki Eeco CNG माइलेज : 20.88 km/kg फाइनली, इस लिस्ट में अंतिम कार Maruti Suzuki Eeco सीएनजी है और यह भारत में एकमात्र वैन है जो फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ आती है. Eeco का CNG वर्जन 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 62 hp की पावर और 85 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और दावा है कि इसका माइलेज 20.88 km/kg है. Maruti Suzuki Eeco CNG की कीमत फिलहाल 5.88 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है. (Article: Shakti Nath Jha)

