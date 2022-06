Top 10 Best-selling SUVs: Tata Nexon का बढ़ा दबदबा, ये रहीं मई में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV

Top 10 best-selling SUVs in May 2022: मई 2022 में 14,614 गाड़ियों की बिक्री के साथ टाटा नेक्सॉन ने भारत में बेस्ट सेलिंग एसयूवी का खिताब जीता है.

भारतीय बाजार में एसयूवी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है.

Top 10 best-selling SUVs in May 2022: भारतीय बाजार में एसयूवी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है. इसके साथ ही, इसकी बिक्री भी लगातार बढ़ रही है. इसके चलते यह कार बनाने वाली कंपनियों के लिए सबसे आकर्षक कैटेगरी बन गई है. पिछले महीने मई की सेगमेंट-वाइज बिक्री रिपोर्ट अब आधिकारिक तौर पर सामने आ गई है. यहां हमने मई 2022 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 एसयूवी की लिस्ट दी है. आइए जानते हैं कि इन SUV में क्या खास है. 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV कंपनी मॉडल मई 2022 मई 2021 YoY ग्रोथ टाटा नेक्सॉन 14,614 6,439 127% Hyundai क्रेटा 10,973 7,527 46% मारुति विटारा ब्रेजा 10,312 2,648 289% टाटा पंच 10,241 – – महिंद्रा बोलेरो 8,767 3,517 149% Hyundai वेन्यू 8,300 4,840 71% किया सोनेट 7,899 6,627 19% किया सेल्टोस 5,953 4,277 39% महिंद्रा XUV700 5,069 – – महिंद्रा XUV300 5,022 251 1901% टाटा नेक्सॉन पहले नंबर पर मई 2022 में 14,614 गाड़ियों की बिक्री के साथ टाटा नेक्सॉन ने भारत में बेस्ट सेलिंग एसयूवी का खिताब जीता है. इसके बाद, दूसरे नंबर पर Hyundai की सबसे अधिक बिकने वाली कार Creta है, जिसकी पिछले महीने 10,973 गाड़ियां बिकी हैं. इसके अलावा, पिछले महीने मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा की 10,312 कारें और हाल ही में लॉन्च हुई टाटा पंच की 10,241 कारें बिकी हैं. इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा की सबसे किफायती यूटिलिटी व्हीकल बोलेरो है. पिछले महीने इसकी 8,767 गाड़ियां बिकी हैं. इसके बाद लिस्ट में दक्षिण कोरिया की कंपनी हुंडई वेन्यू और किया सॉनेट है. मई 2022 में हुंडई वेन्यू की 8,300 और किया सॉनेट की 7,899 गाड़ियां बिकी हैं. पिछले महीने 5,953 गाड़ियों की बिक्री के साथ किया सेल्टोस ने आठवां स्थान हासिल किया है. इसके बाद, लिस्ट में बेहद लोकप्रिय Mahindra XUV700 है जिसने पिछले महीने कुल 5,069 बिक्री दर्ज की है. अंत में, Mahindra XUV300 ने 5022 गाड़ियों की बिक्री के साथ दसवां स्थान हासिल किया है. (Shakti Nath Jha)

