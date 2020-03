पैसेंजर्स को कोरोनावायरस से बचा सकती है यह SUV कार! हाथों हाथ बुक हो गईं 30,000 यूनिट

चीन से शुरू हुआ खतरनाक कोरोनावायरस (CoronaViurs) पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है. इस वायरस से दुनियाभर में अब तक लगभग 89 हजार लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.भारत भी इसकी चपेट में आ चुका है और यहां 30 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. अभी तक इस खतरनाक वायरस से बचाव की दवा विकसित नहीं हो पाई है.

इस बीच चीन की कंपनी Geely ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. Geely का कहना है कि उसकी नई एसयूवी, अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स का कोरोनावायरस से बचाव करने में सक्षम है. इस एसयूवी का नाम Geely Icon है, जिसे कंपनी ने हाल ही में पेश किया है.

Geely का कहना है कि उसकी नई Geely Icon में नया इंटेलीजेंट एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम (IAPS) लगाया है, जो N95 सर्टिफाइड है. Geely का कहना है कि Icon एसयूवी का एयर कंडीशनर केबिन में मौजूद हवा में से हानिकारक तत्वों को अलग और दूर कर देता है. यहां तक कि बैक्टीरिया और वायरस पर भी यह असरदार है.

Innova Crysta और Fortuner को रिकॉल कर रही है Toyota, फ्यूल पंप में गड़बड़ी है वजह

Geely Auto Group के प्रेसिडेंट व CEO, An Conghui के मुताबिक, Geely Icon की लॉन्चिंग न केवल कंपनी के ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क की मजबूती दर्शाती है बल्कि यह हमारी आगे की सोच का प्रदर्शन भी करती है. यह उस हाई टेक डिजिटल फ्यूचर का एक उदाहरण है, जिसकी ओर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं.

Geely Icon में 1.5 लीटर इंजन के साथ 48v माइल्ड हाइब्रिड असिस्टेड पावरट्रेन का इस्तेमाल हुआ है. साथ में 7 स्पीड ड्युअल क्लच ट्रांसमिशन है. इसका इंजन 225 Nm का टॉर्क और 184 BHP की पावर जनरेट करता है. ऐसा दावा है कि कार 8 सेकंड के अंदर 0 से 100 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. कंपनी ने बीजिंग ऑटो शो 2018 में Icon कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था. Geely का कहना है कि कंपनी को अभी तक चीन में Geely Icon के लिए 30000 बुकिंग मिल चुकी हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.