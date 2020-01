2020 Auto Expo में इन कारों का डेब्यू! BS VI Vitara Brezza, नई क्रेटा से लेकर Kia Carnival तक का दिखेगा जलवा

2020 Auto Expo शुरू होने की कगार पर है. यह 7 से 12 फरवरी तक चलेगा. इस Auto Expo में मारुति, टाटा, हुंडई, स्कोडा से लेकर नई आई किया मोटर्स तक शिरकत करने वाली हैं. ये कंपनियां Auto Expo में कई प्रॉडक्ट शोकेस करेंगी. इनमें से कुछ फ्यूचर कॉन्सेप्ट होंगे तो कुछ प्रॉडक्शन रेडी वर्जन. जिन कारों के शोकेस होने की उम्मीद है, उनमें इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल हैं. आइए डालते हैं एक नजर 2020 Auto Expo में पेश होने वाली कुछ कारों पर…

मारुति सुजुकी एलान कर चुकी है कि वह नए ईंधन उत्सर्जन नियम लागू होने से पहले जनवरी-मार्च में विटारा ब्रेजा व एस क्रॉस का पेट्रोल वेरिएंट पेश करेगी. लिहाजा इन्हें 2020 Auto Expo में पेश किया जा सकता है. इन कारों के नए वेरिएंट बीएस 6 कंप्लायंट होंगे.

मारुति सुजुकी Auto Expo में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट पेश कर सकती है. इसका नाम Futuro-e रहने का अनुमान है. यह कंपनी की भारत में बजट इलेक्ट्रिक कार होगी. इसका प्रॉडक्शन रेडी वर्जन 2021 में लॉन्च किया जा सकता है.

नई 2020 Hyundai Creta 2020 Auto Expo में डेब्यू कर सकती है. इस कार में 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन विकल्प मिलेगा और दोनों ही बीएस 6 कंप्लायंट होंगे. इसके अलावा एक बीएस 6 कंप्लायंट 1.4 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन भी मिलने की संभावना है. इसके साथ वैकल्पिक 7 स्पीड DCT सिस्टम उपलब्ध हो सकता है. तीनों इंजन विकल्पों के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा. हालांकि डीजल इंजन के साथ वैकल्पिक तौर पर 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर भी दिया जा सकता है.

नई i20 को ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया जाएगा और अप्रैल से पहले लॉन्च किया जा सकता है. शुरुआती कीमत 5.5 लाख रुपये के आसपास रह सकती है. अनुमान है नई i20 में 1.5-लीटर डीजल इंजन और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन विकल्प रहेंगे, जो बीएस6 एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप होंगे. इसके अलावा हुंडई वेन्यू वाला 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलने की भी संभावना है.

किया मोटर्स एलान कर चुकी है कि वह हुंडई वेन्यू पर बेस्ड एक सब 4 मीटर एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है. इसे 2020 Auto Expo में शोकेस किया जा सकता है और उसके बाद साल की दूसरी छमाही में लॉन्च.

Kia Motors जनवरी-फरवरी में लग्जरी MPV Carnival पेश करने वाली है. ऐसा Auto Expo 2020 में किया जा सकता है. दावा है कि सुविधाओं के मामले में यह देश में अपनी तरह का पहला वाहन होगा. यह 6 या 8 सीटर हो सकती है. इसकी कीमत 25—30 लाख रुपये तक रह सकती है.

स्कोडा व फॉक्सवैगन T-Roc कॉम्पैक्ट एसयूवी के इंडिया स्पेसिफिक वर्जन को पेश करेंगी. इसकी टक्कर Kia Seltos और Hyundai Creta से रहेगी. यह कार केवल पेट्रोल वर्जन में आएगी और मैनुअल व ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मिलेंगे.

यह कार भारत में फिर एंट्री कर रही है. 2020 Auto Expo में इसे शोकेस किया जा सकता है और उसके बाद लॉन्च. इसमें 245 hp पावर और 370 Nm का टॉर्क आउटपुट वाला 2.0 लीटर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा. 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन मिलेगा. इस कार की एक्स शोरूम कीमत 25 लाख रुपये तक रह सकती है.

नेक्स्ट जनरेशन महिन्द्रा थार 2020 Auto Expo में दस्तक दे सकती है. ​इसके टेस्टिंग मॉडल को भारत की सड़कों पर कई बार देखा जा चुका है. नई थार का साइज मौजूदा से ज्यादा होगा. साथ ही ज्यादा पावरफुल डीजल इंजन भी मिलेगा.

महिन्द्रा XUV300 के इलेक्ट्रिक वर्जन पर काम कर रही है. इसे 2020 Auto Expo में पेश किया जा सकता है. एक्स शोरूम कीमत 15—17 लाख रुपये के बीच रहने का अनुमान है.

महिन्द्रा एक अन्य इलेक्ट्रिक कार eKUV100 पर भी काम कर रही है. यह भी Auto Expo में डेब्यू कर सकती है. eKUV100 की एक्स शोरूम कीमत 10-12 लाख के बीच रह सकती है.

ट्राइबर का AMT वर्जन 2020 Auto Expo में डेब्यू कर सकता है. इसके अलावा कंपनी अपने पोर्टफोलियो में मौजूद कारों के बीएस 6 वेरिएंट भी शोकेस कर सकती है.

टाटा मोटर्स Gravitas को फरवरी 2020 में में पेश करने वाली है. उम्मीद है कि ऐसा Auto एक्सपो में किया जा सकता है. यह टाटा हैरियर SUV का 7 सीटर वर्जन है. टाटा ग्रैविटास की एक्स शोरूम कीमत भारत में 14.5 लाख से 18 लाख रुपये तक रह सकती है. इस कार में 2.0 लीटर, 4​ सिलिंडर डीजल इंजन मिलेगा. डीजल इंजन 170 hp पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. साथ में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा. इसके अलावा 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी रहेगा.

टाटा मोटर्स Altroz का इलेक्ट्रिक वर्जन 2020 Auto Expo में शोकेस कर सकती है. सबसे पहले इसे 2019 जेनेवा मोटर शो में पेश किया गया था. कंपनी कह चुकी है कि यह कार प्रॉडक्शन स्टेज में है और उसे 2021 में लॉन्च किया जा सकता है.

2020 Tata Nexon को Auto Expo में पेश किया जा सकता है. इसमें BS-VI इंजन मिलने की संभावना है, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन विकल्पों में मिल सकता है. ट्रांसमिशन मौजूदा मॉडल की तरह 6 स्पीड मैनुअल और AMT रह सकता है.

