कभी देखी हैं ऐसी Hero Splendor! आपको हैरान कर देगा मॉडिफाइड लुक

Image: Master Butter (YouTube)हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) का नाम आते ही दिमाग में एक साधारण से लुक वाली बाइक आ जाती है. लेकिन हाल ही में ऐसी हीरो स्प्लेंडर दिखी है, जो कहीं से भी रेगुलर स्प्लेंडर जैसी नहीं लगती है. फैजल शेख नाम के एक शख्स ने रेगुलर हीरो स्प्लेंडर को मॉडिफाई कर इसका लुक एकदम बदल दिया है. मजे की बात यह है कि फैजल ने ऐसी एक नहीं बल्कि दो बाइक क्रिएट की हैं.

इन दो मॉडिफाइड स्प्लेंडर में से एक का फ्रंट लुक बिल्कुल सिंपल है, वहीं दूसरी में हैडलैंप की जगह ईविल लुकिंग स्कल का इस्तेमाल हुआ है. इस स्कल में दो रेड लाइट हैं, जो इस तरह फिट की गई हैं कि ये आंखों के जैसी लगती हैं और ये ब्लिंक (झपकती) भी करती हैं. स्कल में दांत भी हैं, जो ग्लो करते हैं.

इन दोनों मॉडिफाइड स्प्लेंडर में तेज साउंड के लिए आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किया गया है. सीट Pulsar 220 वाली है, जिसे काटकर इस्तेमाल किया गया है. ये बाइक सिंगल सीटर हैं, इनमें पीछे व्यक्ति को बिठाने के लिए सीट नहीं है. बाइक्स के साइड पैनल्स को देखकर लगता है कि इन्हें पुरानी Pulsar 180 से लिया गया है.

मॉडिफाइड Hero Splendor में टायर tyre hugger भी है, जो Pulsar NS200 वाला है. कुल मिलाकर बाइक्स को KTM 200 Duke वाला लुक देने की कोशिश की गई है और यह कोशिश सफल भी लग रही है. इन मॉडिफिकेशन के बाइ इन बाइक्स की कीमत 2 लाख रुपये हो गई है.

Video source: Master Butter (YouTube)

