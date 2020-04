Meteor 350 Fireball हो सकती है Royal Enfield की नई बाइक, तस्वीरें आईं सामने; जानें संभावित कीमत

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की आगामी बाइक का नाम Meteor 350 Fireball हो सकता है. इसकी कुछ तस्वीरें automobili.infiniti के इंस्टाग्राम पेज से सामने आई हैं. Meteor 350 Fireball कंपनी की Thunderbird 350 बाइक को रिप्लेस कर सकती है. सामने आई तस्वीरों से यह भी अंदाजा मिल रहा है कि बाइक की कीमत कितनी रह सकती है.

automobili.infiniti के हाथ जो ​तस्वीरें लगी हैं, वे रॉयल एनफील्ड के आ​धिकारिक कन्फीग्युरेटर सेक्शन से मिले नई बाइक के स्क्रीनशॉट हैं. इनमें से एक तस्वीर में Royal Enfield Meteor 350 Fireball 1,68,550 रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ दिख रही है. इस कीमत में कुछ वैकल्पिक एक्सेसरीज भी शामिल रह सकती हैं. उदाहरण के लिए टिंटेड फ्लाईस्क्रीन, जो बाइक के साथ दिख रही है और इसकी कीमत 1750 रुपये है.

नई Meteor 350 Fireball के कई वैकल्पिक एक्सेसरीज के साथ आने की उम्मीद है. इनमें फुटपेग्स, पैनियर्स, सीट्स, बैकरेस्ट आदि शामिल रह सकते हैं. फीचर्स ​की बात करें तो नई आ रही Royal Enfield Meteor 350 Fireball में सर्कुलर हैडलैंप, LED DRLs, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन और बॉडी कलर पिनस्ट्राइप के साथ ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है.

Royal Enfield Meteor 350 Fireball कंपनी के J1D प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. इसमें नई Classic 350 BS6 वाला 349cc, सिंगल सिलिंडर इंजन होगा. यह 19.8hp पावर और 28Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. साथ में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिलेगी. ट्रांसमिशन 5 स्पीड यूनिट रहेगा. Royal Enfield Meteor 350 Fireball का मुकाबला Jawa Forty-Two और Benelli Imperiale 400 से रहेगा.

