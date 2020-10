अगले साल भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकती है Tesla, सीईओ एलन मस्क ने दिया संकेत

टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क ने शुक्रवार को संकेत दिया कि अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी साल 2021 में भारत में कदम रखेगी. मस्क ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जवाब में इस बात की ओर इशारा किया. पोस्ट में एक टी शर्ट पर मैसेज लिखा था कि “India wants Tesla”. इसके जवाब में मस्क ने लिखा कि निश्चित तौर पर अगले साल.

Hey Elon , just thought we’d put this out here. We wait and hang on to hope wrt “hopefully soon” for India Tesla entry. Would love to hear of any progress in this regard. pic.twitter.com/8FNvyqFhIX

मस्क ने कहा कि इंतजार करने के लिए धन्यवाद. टेस्ला का भारतीय बाजार में प्रवेश ऐसे समय में हो सकता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उसके इस्तेमाल का प्रचार करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

भारत का ऑटो सेक्टर पहले से पिछले साल डिमांड में आई सुस्ती से वापसी कर रहा है. और इसे आगे नए कोरोना वारस महामारी से झटका लगा है और कार निर्माता सेल को बढ़ाने के लिए सरकार का समर्थन मांग रहे हैं. मस्क ने पिछले साल भारत में आनो को लेकर ट्विटर पर एक सवाल का जवाब दिया था. उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा था कि भारत में आने पर क्या कहना है सर. मार्च 2019 में उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वे इस साल भारत में आना चाहेंगे और अगर नहीं, तो अगले साल निश्चित तौर पर.

बता दें कि पीएम मोदी ने 2015 में कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में टेस्ला मुख्यालय का दौरा किया था और मस्क से मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें कंपनी के इलेक्ट्रिक कार संयंत्र में घुमाया था. जिसके बाद से खबरें आ रही थीं कि टेस्ला भारत में आ सकती है. इसके बार में कई बार Tesla के CEO एलन मस्क ने भी बातचीत की थी.

