Tata Tiago CNG और Tata Tigor CNG लॉन्च, जानें कीमत समेत तमाम डिटेल्स

दोनों सीएनजी कारें 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं, जो सीएनजी मोड में 72 एचपी की पावर और 95 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करती हैं.

Tata Motors ने लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार Tiago और Tigor के CNG वैरिएंट को भारत में लॉन्च कर दिया है.

Tata Tiago CNG, Tata Tigor CNG Launch: Tata Motors ने लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार Tiago और Tigor के CNG वैरिएंट को भारत में लॉन्च कर दिया है. नई 2022 Tata Tiago CNG की शुरुआती कीमत 6.09 लाख रुपये है, जबकि Tata Tigor CNG की कीमत 7.69 लाख रुपये तय की गई है. ये दोनों सीएनजी कारें 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं, जो सीएनजी मोड में 72 एचपी की पावर और 95 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करती हैं. इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. पेट्रोल-ओनली मॉडल में यही पावरट्रेन 84.8 hp की पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ-साथ 5-स्पीड AMT के साथ जोड़ा गया है. Tiago CNG का ग्राउंड क्लीयरेंस 168 मिमी है, वहीं, Tigor CNG में 165 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. नई 2022 Tata Tiago CNG Hyundai Santro CNG, Maruti Suzuki WagonR CNG जैसी कारों को टक्कर देगी, जबकि Tigor CNG की एकमात्र प्रतिद्वंद्वी Hyundai Aura CNG होगी. 2022 Yezdi Roadster की पांच ऐसी खूबियां, जो इस बाइक को बनाती हैं शानदार, जानें डिटेल कलर ऑप्शन और सेफ्टी फीचर्स समेत तमाम खूबियां स्टैंडर्ड टाटा टियागो और टिगोर को ग्लोबल NCAP ने 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग दिया है. साथ ही इन कारों में डुअल एयरबैग, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

नई टाटा टियागो और टिगोर टाटा की iCNG टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च होने वाली पहली कार हैं.

Tata Motors का दावा है कि यह सीएनजी गाड़ियां अपने कैटेगरी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगी. इसे शहरों में इस्तेमाल करना आसान होगा और हर इलाके में आसानी से इसमें ट्रैवल किया जा सकेगा.

टाटा मोटर्स नई टियागो सीएनजी और टिगोर सीएनजी में कई इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी फीचर्स की पेशकश कर रही है, जिसमें सिंगल एडवांस ईसीयू व फ्यूल के बीच ऑटोमैटिक स्विचओवर शामिल हैं.

टाटा मोटर्स नई टियागो को पांच कलर ऑप्शन्स में पेश कर रही है, जिनमें Flame Red, Opal White, Daytona Grey, Arizona Blue, और the new Midnight Plum shade शामिल हैं. टाटा मोटर्स नई टिगोर को पांच कलर ऑप्शन में पेश कर रही है. जिनमें Deep Red, Opal White, Daytona Grey, Arizona Blue, और the new Magnetic Red shade शामिल हैं.

